Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? (Diyanet) Niyetsiz oruç kabul olur mu?

Ramazan ayı ile birlikte, oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler "sahura kalkmadan oruç tutulur mu?" sorusunu araştırıyor. Çeşitli nedenlerden dolayı sahur yapamayanlar, bu sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki sahura kalkmadan oruç tutulur mu? İşte Diyanet'in konuyla ilgili açıklaması...

Oruca ne zaman niyet edileceği, Ramazan orucunda büyük önem arz ediyor. Bu nedenle Ramazan ayında oruç tutmak için vatandaşlar geceleri sahur yaparak niyet ediyor. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Ramazan ayında sıklıkla karşılaşılan durumlardan birisi de genellikle oruca niyet etmeyi unutmak oluyor.

SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet açıklamasına göre, niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih(doğru) değildir. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85).

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

İbadet ederek Allah'a daha yakın olmak isteyen, oruç tutarak nefsini terbiye eden ve yoksulların halini daha iyi anlayan vatandaşlar için niyet etmek de yaptığı işin bilincinde olmak demektir. Oruç niyeti için "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet oruç tutmak isteyen kişiler için yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400)

ORUÇ İÇİN NE ZAMAN NİYET EDİLİR?

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.