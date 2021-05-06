Sahura kalkmadan oruç tutanlar dikkat! Çok uzun süre aç kalınca bakın vücudumuzda neler oluyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sahura kalkmadan oruç tutanlar dikkat! Çok uzun süre aç kalınca bakın vücudumuzda neler oluyor?

Haberler.com - Haberler | Haberler.com Özel

Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci, Haberler.com'un Youtube kanalına konuk oldu. Ramazan'da sağlıklı beslenmeyle ilgi ipuçları veren Keçeci, özellikle sahura kalkmanın önemine dikkat çekti.

'Mutlu Hayat' programında Serap Oğuz'un sorularını yanıtlayan Nilay Keçeci, "Sahura kalkmadığımızda bütün günün açlığı iftara yükleniyor. Dolayısıyla iftarda ister istemez çok fazla yemek yiyoruz" diyerek, vücudun bu uzun açlığa karşı gösterdiği tepkiyi anlattı. Keçeci ayrıca sağlıklı bir sahur menüsü nasıl olmalı sorusuna da yanıt vererek, örnek bir menü paylaştı.

VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Sahura kalkmadan oruç tutanlar dikkat! Çok uzun süre aç kalınca bakın vücudumuzda neler oluyor?
İşçi servisi midibüsü kayalıklara çarptı: 14 yaralı
İşçi servisi midibüsü kayalıklara çarptı: 14 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Yıldız Tilbe Burcu Biricik Nesrin Cavadzade
Spor Cyle Larin Serdar Aziz Ali Tandoğan Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sahura kalkmadan oruç tutanlar dikkat! Çok uzun süre aç kalınca bakın vücudumuzda neler oluyor? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 16:43:07. #1.16#

title