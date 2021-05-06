Sahura kalkmadan oruç tutanlar dikkat! Çok uzun süre aç kalınca bakın vücudumuzda neler oluyor?

Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci, Haberler.com'un Youtube kanalına konuk oldu. Ramazan'da sağlıklı beslenmeyle ilgi ipuçları veren Keçeci, özellikle sahura kalkmanın önemine dikkat çekti.

'Mutlu Hayat' programında Serap Oğuz'un sorularını yanıtlayan Nilay Keçeci, "Sahura kalkmadığımızda bütün günün açlığı iftara yükleniyor. Dolayısıyla iftarda ister istemez çok fazla yemek yiyoruz" diyerek, vücudun bu uzun açlığa karşı gösterdiği tepkiyi anlattı. Keçeci ayrıca sağlıklı bir sahur menüsü nasıl olmalı sorusuna da yanıt vererek, örnek bir menü paylaştı.