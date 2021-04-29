Sahte tapuyla villa satmaya çalışan 5 kişiye gözaltı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sahte tapu senediyle 3 villayı satmaya çalıştığı öne sürülen 5 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sahte tapu senediyle 3 villayı satmaya çalıştığı öne sürülen 5 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Büro Amirliği ekipleri, sahte tapu senediyle kendilerine 3 villayı satmaya çalışan kişilere 5 milyon 250 bin TL ödeme yapan 4 kişinin şikayeti üzerine harekete geçti. Ekipler, belirlenen adreslere yapılan baskınlarla, 4 villayı toplam 75 milyon TL'ye satmaya çalışan, aralarında emlakçı, taksici ve inşaat sektörü çalışanlarının da bulunduğu O.İ, A.S, A.Ş., S.K. ve A.S.'yi gözaltına aldı.Bodrum Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ