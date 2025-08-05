Sosyal medyada Murat Övüç ile birlikte çektiği videolarla da tanınan Uçak, son olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı bir operasyonla dikkatleri üzerine çekti.Sahte Psikolog Volkan Uçak kimdir?

VOLKAN UÇAK'IN GÜNDEM OLAN GEÇMİŞİ

Psikoloji eğitimi aldığını beyan eden Volkan Uçak hakkında geçmişte halıcılık yaptığı iddiaları gündeme gelmişti. Sosyal medyada Murat Övüç ile birlikte çektiği videolarla da tanınan Uçak, son olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı bir operasyonla dikkatleri üzerine çekti. 27 Mayıs tarihinde, bazı kamu kurumlarının üst düzey yöneticilerinin elektronik imzaları taklit edilerek sistemlere izinsiz giriş yapıldığı ve sahte üniversite diploması ile ehliyet düzenlendiği ortaya çıktı. 16 ilde eş zamanlı yapılan baskınlarda 58 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden birçoğu tutuklanırken, aralarında "bilinçaltı eğitmeni" olarak bilinen Abdullah Volkan Uçak da bulunuyordu.

VOLKAN UÇAK KİMDİR?

Ankara merkezli operasyonda tutuklanıp ardından serbest bırakılan Volkan Uçak, kendisini 'psikolog' olarak tanıtıyordu. Uçak, internet üzerinden İrlanda'daki Dublin Üniversitesi'nden psikoloji eğitimi aldığını ve Türkiye'de bu alanda çalışabilmek için denklik işlemlerine başvurduğunu dile getirdi. Ancak tanıştığı kişilere e-Devlet şifresini verdikten sonra olayların çığırından çıktığını, 40 gün boyunca cezaevinde kaldığını ve hakkında çıkan "sahte psikolog" iddialarının gerçek dışı olduğunu savundu.

Yüksek lisans dahil olmak üzere psikoloji eğitimini yurtdışında tamamladığını belirten Uçak, kamuoyunun kendisini yanlış tanıdığını ifade etti.

UÇAK'TAN OPERASYON AÇIKLAMASI

Mayıs ayında düzenlenen operasyonda gözaltına alındığını doğrulayan Volkan Uçak, şu ifadelerde bulundu:

"Bana diploma gönderildiğinde bir daha o kişilerle hiç temas kurmadım. Amacım yalnızca denklik almaktı. Bu kişilerle bir bağlantım yoktu ancak kamuoyunda sahte psikolog gibi gösterildim. Diplomam elimde mevcut ve uluslararası geçerliliğe sahip. Ayrıca birçok sertifikam da bulunuyor. Tüm bu olaylar yüzünden 40 gün boyunca tutuklu kaldım. Ancak daha sonra asıl sistemin kurucusu olan kişi ifadesinde 'Uçak'ın olayla ilgisi yok. Bize yalnızca denklik amacıyla başvurdu. Biz de e-Devlet şifresini aldıktan sonra sistemin çalışıp çalışmadığını görmek için sahte diploma ürettik' dedi. Bu ifadenin ardından serbest bırakıldım."

DİPLOMA VE DENKLİK SÜRECİNİN DETAYLARI

Uçak, Türkiye'de psikoloji alanında faaliyet gösterebilmek için denklik alması gerektiğini ve bu nedenle araştırma yaptığını belirtti. Bu süreçte internet üzerinden ulaştığı bir firma ile irtibata geçtiğini, onlardan lise ve üniversite diplomalarını istediklerini, ayrıca e-Devlet şifresini talep ettiklerini anlattı. Denklik işlemi için gerekli olduğunu düşünerek bilgileri verdiğini ifade eden Uçak, şöyle devam etti:

"Denklik almak istiyordum, ama bana diploma gönderdiler. Oysa benim diplomam zaten vardı. Neden diploma gönderildiğini sorup onları şikayet edeceğimi söyledim ve bir daha görüşmedim. Ancak yaşananlar sonucunda kamuoyu önünde 'sahte psikolog' olarak damgalandım."