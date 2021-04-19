Sahte 'Kovid-19 negatif raporu' düzenleyen şebekeyi öğrenen doktor isyan etti: Bu resmen cinayete teşebbüs

Türkiye'nin pek çok şehrinde özel klinikleri olan tıbbi bir laboratuvar, bir şebekenin kendi isimlerini kullanarak sahte Kovid-19 negatif raporu düzenlediğini tespit etti. Şebeke o kadar gerçekçi bir belge hazırlamıştı ki, laboratuvarın kendisi bile gerçeğini sahtesinden ayırmakta güçlük çekti. Laboratuvar konuyla ilgili suç duyurusunda bulunurken, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zafer Kurgöl, "Hastalığı onlarca kişiye bulaştırıyorlar, cinayete teşebbüsten yargılanmaları gerek" dedi.

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye genelinde birçok tıbbi laboratuvarı bulunan bir özel laboratuvar, kendi isimlerinin kullanılarak bazı kişilere Kovid-19 negatif raporu düzenlendiğini tespit etti. Söz konusu yolsuzluğu yapan şebeke öyle profesyonelce belge hazırlıyordu ki laboratuvar çalışanı bile belgeyi gördüğünde kendi raporlarından ayırt edemedi.

"SON DERECE CİDDİ BİR TEHLİKE SÖZ KONUSU"

Milliyet'in haberine göre, sahtecilik, görevlinin sisteme isim girdiğinde test yaptıran kişi ve kişilerin kaydının çıkmamasıyla ortaya çıktı. Bunun üzerine laboratuvar, suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Kamu sağlığına yönelik son derece ciddi bir tehlike söz konusudur. Eylem, sadece özel belgede sahtecilik suçunu oluşturmamakta, ayrıca bulaş seviyesi son derece yüksek olan Kovid-19 hastalığının/pandeminin yayılmasına sebebiyet verme tehlikesini de barındırmakla kamu sağlığına yönelik son derece ciddi bir ihlal teşkil etmektedir."

GÖNDERİLEN BİR BELGEYLE ORTAYA ÇIKTI

Dilekçede sahteciliğin bir laboratuvar çalışanına arkadaşı tarafından gönderilen raporun incelenmesiyle anlaşıldığı anlatılarak, "Söz konusu PCR testinin kamu sağlık kuruluşlarında, kişilerde semptom olduğunda ya da gerekli şartlar oluştuğunda ücretsiz olarak yapıldığı ya da her halükârda özel sağlık kuruluşlarında 250 TL gibi cüzi bir bedelle yaptırılabildiği düşünüldüğünde sahte belgenin, PCR test sonucu pozitif yani Kovid-19 hastalığı taşıyan biri için üretilmesi ya da bu nitelikte biri tarafından kullanılması da kuvvetle muhtemeldir. Eğer durum bu ise kamu sağlığına yönelik son derece ciddi bir tehlike söz konusudur" ifadelerine de yer verildi.

"YASAL DÜZENLEME YAPILMALI"

Sahte raporu hazırlayan ve kullananların toplum sağlığını tehdit ettikleri için en ağır cezaya çarptırılması gerektiğini söyleyen enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Zafer Kurgöl, "Bu durum hastalığın onlarca kişiye bulaştırılması demek. Hukukçu değilim, ancak benim şahsi görüşüm cinayete teşebbüsten yargılanmalılar" derken, avukat Levent Karakoç da "Bu işi yapan ve yaptıran kişilerin suçu, "olası kasıtla insan öldürmeye sebep olmak" suçunu da teşkil etmeli. Kesinlikle burada yasal değişiklik şart. TCK'da yer alan taksirle işlenen suçlar bölümüne bulaşıcı hastalıklarla ilgili kısım eklenerek yasal düzenleme yapılmalı. Bu insanlar yasal tedbirlere uymadan dışarı çıkmaları halinde taksirle yaralama veya ölüme neden olma suçlarından yargılanmalı" değerlendirmesini yaptı.