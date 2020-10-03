Sahte kimlikle kargo şirketinden başkalarına ait 25 bin TL'lik telefonları aldı
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Sahte kimlikle kargo şirketinden başkalarına ait 25 bin TL'lik telefonları aldı

03.10.2020 12:05 | Son Güncelleme: 03.10.2020 12:46

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kendisine sahte kimlik çıkaran bir şahıs, başkalarına gelen kargolardaki değerli eşyaları çaldı. Gösterdiği kimlik kartları ile işlemleri tamamlayan şahıs, kendine ait olmayan 10 bin ve 15 bin lira değerindeki iki telefonu alarak kargo şirketlerinden ayrıldı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir iki farklı kargo şirketinde birer hafta arayla meydana gelen olayda, sahte kimlik ile kargo şirketlerine gelen bir şahıs, başkalarına ait kargoları çıkarttığı kimlik kartları ile almak için işlem yaptırdı. Gösterdiği kimlik kartları ile işlemlerini tamamlayan şahıs, kendine ait olmayan 10 bin ve 15 bin lira değerindeki iki telefonu alarak kargo şirketlerinden ayrıldı. Şahsın kargoları alması sonrası, kargo şirketlerine gelen kargo sahiplerinden K.G. adlı mağdur ise kargosunun alındığını öğrenince şaşkınlığa uğradı.

DOLANDIRICI GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ

Kargoları kendilerinin almadığını söyleyen mağdurların şikayetleri üzerine güvenlik kameralarını inceleyen firma görevlileri, kargoları alan dolandırıcının görüntülerini tespit etti. Şahsı tanımadığını belirten kargo sahipleri ise polise giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, sahte kimlik ile kargoları alan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

DOLANDIRICILIK ANI KAMERADA

Öte yandan sahte kimlik basıp başkalarının kargolarını alan şahıs, kargo şirketlerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde şahsın kargo şirketine girdiği, yapılan işlemler için bir süre beklediği, ardından görevlinin kimlik istemesi üzerine cebinden çıkardığı kimliği verdiği görülüyor. Daha sonra kargoyu teslim aldığına dair kendisine verilen kağıdı imzalayan şahıs, bir süre daha bekleyerek, kargoyu alıp dışarıya çıkıyor.

Sahte kimlikle kargo şirketinden başkalarına ait 25 bin TL'lik telefonları aldı
Sahte kimlikle kargo şirketinden başkalarına ait 25 bin TL'lik telefonları aldı
Sahte kimlikle kargo şirketinden başkalarına ait 25 bin TL'lik telefonları aldı
Sahte kimlikle kargo şirketinden başkalarına ait 25 bin TL'lik telefonları aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
ONUR: Kargo gelen kişilerin kimlik bilgilerini nerden ve nasıl biliyormuş ve o kişilere kargo geldiğini nereden biliyormuş ta gidip sahte kimlik hazırlıyor. Demek ki kargonun gerçek sahiplerini tanıyan bir dolandırıcı.
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MERT: BENİM ANLAMADIĞIM NOKTA BU ŞAHIS KARGOLARIN KİMİN ADINA OLDUĞU VE İÇİNDE NE OLDUĞUNU NERDEN BİLİYOR İLGİNÇ BİR DURUM O ZAMAN KARGONUN İÇİNDE DE HIRSIZ VAR
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FİRMA BELLİ: DİĞER FİRMA DAHA GÜVENLİ ONU KULLANIN
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