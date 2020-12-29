Sahte kimlik düzenleyip, dublör kullanan dolandırıcılar milyonluk dükkanları üzerlerine geçirdi
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Sahte kimlik düzenleyip, dublör kullanan dolandırıcılar milyonluk dükkanları üzerlerine geçirdi

29.12.2020 10:47 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:20

Mersin'de sahte evrak düzenleyerek, başkasına ait dükkanları alan 8 kişilik bir çete, polisin titiz çalışması sonucunda çökertildi. Yurt dışında yaşayan bir vatandaşın kimlik bilgilerini ele geçirip sahte kimlik düzenleyen, ardından dublör kullanarak 2 dükkanı üzerine geçiren şahıslardan 7'si gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'de sahte evrak düzenleyerek, başkasına ait dükkanları üzerine alan şahıslar nefes kesen operasyonla yakalandı. Yurt dışında yaşayan bir vatandaşın kimlik bilgilerini ele geçiren çete, ardından vatandaşa benzeyen birini ayarlayarak, sahte kimlikle dükkanları kendi adamlarına sattılar. Daha sonra aralarında para yüzünden kavga çıkan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

MİLYONLUK DÜKKANLARI ÜZERLERİNE GEÇİRDİLER

Bu olayın ardından diğer şahısları hem fiziki hem de teknik takibe alan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şahısların 2 dükkanı usulsüz bir şekilde üzerlerine geçirdiklerini tespit etti. Yapılan detaylı incelemede şüphelilerin yurt dışında yaşayan bir vatandaşın kimlik bilgilerini ele geçirdiklerini, ardından dublör kullanarak 1 milyon liralık dükkanları üzerlerine aldıkları belirlendi.

Sahte kimlik düzenleyip, dublör kullanan dolandırıcılar milyonluk dükkanları üzerlerine geçirdi

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Olayların ardından ellerindeki dükkanları satmaya çalışan çete üyeleri, nefes kesen operasyonla suçüstündeyken gözaltına alındı. Satış için tapu müdürlüğüne gelen 4 şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü.

1 KİŞİ DAHA ARANIYOR

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklanırken, 2'si ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayla ilgili 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Sahte kimlik düzenleyip, dublör kullanan dolandırıcılar milyonluk dükkanları üzerlerine geçirdi

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan, çete lideri olan M.Ç.'nin dublör ile tapuda satış yapma ve gözaltına alınma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre dublör ile tapuya satışa gelen M.Ç., burada dükkanları üzerine alıyor. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şahıslar, bir ara kameraları fark edince yüzlerini gizlemeye çalışıyor. Ayrıca şahısların polisler tarafından kelepçelenip, emniyete götürülme anları da kameralar tarafından görüntülendi.

Sahte kimlik düzenleyip, dublör kullanan dolandırıcılar milyonluk dükkanları üzerlerine geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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