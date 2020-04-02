Sahte Kabadayı konusu nedir? Sahte Kabadayı oyuncuları ve Sahte Kabadayı özeti!

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SAHTE KABADAYI KONUSU NEDİR?

Mafya babasının oğlu olan Kemal babasından habersiz tren garlarında pişmaniye satmaktadır. Saf ve gözü fazla açık olmayan Kemal aynı zamanda önüne gelen herekse kafa tutmaktadır. Babasının bir iş görüşmesi sırasında Muhtar isimli adamı tarafından öldürülmesi üzerine Babanın mirası bölünür. Babanın sağ kolu olan Avukat babanın oğlu Kemal'a ulaşarak durumu anlatır ve olaylar bundan sonra gelişmeye başlar...

SAHTE KABADAYI OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Natuk Baytan

Oyuncular: Kemal Sunal, Coşkun Göğen, Suna Selen, Kazım Kartal, Mümtaz Ener

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 1976 (82 dk)

Senaryo: Suavi Sualp