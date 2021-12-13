Sahte içkiden zehirlendi; yoğun bakıma kaldırıldı (2) - Haberler
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Sahte içkiden zehirlendi; yoğun bakıma kaldırıldı (2)

Sahte içkiden zehirlendi; yoğun bakıma kaldırıldı (2)
Demirören Haber Ajansı / Ömer Karça - Haberler | Güncel

SAHTE İÇKİDE BİR TUTUKLAMAAntalya'nın Manavgat ilçesinde sahte içkileri hazırlayıp sattığı belirlenen M.Ö. ile sahte içkiden yoğun bakım servisinde tedaviye alınan H.S.'nin birlikte alkol aldığı K.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - SAHTE İÇKİDE BİR TUTUKLAMA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahte içkileri hazırlayıp sattığı belirlenen M.Ö. ile sahte içkiden yoğun bakım servisinde tedaviye alınan H.S.'nin birlikte alkol aldığı K.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.Ö. 'taksirle yaralama' suçundan tutuklanırken, K.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ENTÜBE EDİLDİ

Diğer taraftan sahte içkiden zehirlenip Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan H.S.'nin durumunun ağırlaştığı ve yoğun bakım servisinde entübe edildiği belirtildi.


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