Son dakika haberi... Sahte içkiden avukatın ölümü… 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika gündem haberine göre Kartal'da sahte içkiden hayatını kaybeden 36 yaşındaki avukat Hakkı Oğuzcan Şahinoğlu'nun ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Kartal 'da sahte içkiden hayatını kaybeden 36 yaşındaki avukat Hakkı Oğuzcan Şahinoğlu'nun ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Avukat Hakkı Oğuzcan Şahinoğlu, sahte içkiden zehirlenerek kaldırıldığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Avukat Şahinoğlu'nun ölümünün ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri sahte içki satışı yaptığı tespit edilen üç kişiyi gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliğince gözaltına alınan 3 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. İfadeleri alınan Anıl Orkun İ., Güngör G. ve Yavuz Ö. şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı