Son dakika haberi... Sahte içkiden avukatın ölümü… 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
14.10.2020 13:44 | Son Güncelleme: 14.10.2020 13:49
Son dakika gündem haberine göre Kartal'da sahte içkiden hayatını kaybeden 36 yaşındaki avukat Hakkı Oğuzcan Şahinoğlu'nun ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Kartal'da sahte içkiden hayatını kaybeden 36 yaşındaki avukat Hakkı Oğuzcan Şahinoğlu'nun ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
- İstanbul
Avukat Hakkı Oğuzcan Şahinoğlu, sahte içkiden zehirlenerek kaldırıldığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Avukat Şahinoğlu'nun ölümünün ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri sahte içki satışı yaptığı tespit edilen üç kişiyi gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliğince gözaltına alınan 3 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. İfadeleri alınan Anıl Orkun İ., Güngör G. ve Yavuz Ö. şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı