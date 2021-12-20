Sahte içki Köyceğiz'de can aldı

ANTALYA (İHA) - Sahte içki nedeniyle Muğla'dan da acı haberler geldi. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Turgut Tilki'nin sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Beyobası Mahallesi'nde yaşayan Turgut Tilki, geçtiğimiz gün bir tanıdığından rakı satın aldı. Evli ve 2 çocuk babası olan Turgut Tilki, içkiyi içtikten bir süre sonra yakınlarına gözlerinin görmediğini belirtti. Yakınlarının ihbarı üzerine Tilki, ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ciddi olan 59 yaşındaki adam Antalya'ya sevk edildi.

Yoğun Bakım ünitesinde tedavisi devam eden Turgut Tilki yaşamını kaybetti. Tilki'nin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Turgut Tilki'nin cenazesi memleketi olan Köyceğiz'in Beyobası Mahallesi Akçapa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

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