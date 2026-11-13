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Telegram'da TC kimlik ve telefon numaralarını satıyorlardı! 43 ilde 92 kişiye gözaltı kararı

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Telegram'da TC kimlik ve telefon numaralarını satıyorlardı! 43 ilde 92 kişiye gözaltı kararı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, vatandaşların ad-soyad, telefon ve TC kimlik numarası gibi kişisel verilerinin Telegram gruplarında ücret karşılığında satıldığı, bu bilgilerin tehdit ve şantajda, kart bilgilerinin ise alışverişte kullanıldığı tespitleri üzerine soruşturma başlattı. Yapay zeka destekli AVCI Projesi ile İstanbul başta olmak üzere 43 ilde 22'si çocuk 100 şüpheli belirlendi; 8'i cezaevinde olduğu için 92 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında, Telegram gruplarında kişisel verilerin ücret karşılığı satıldığı ve tehdit/şantaj amacıyla kullanıldığı tespit edilen 43 ilde 22'si çocuk toplam 100 şüpheli belirlendi.
  • 8 şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunması nedeniyle 92 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
  • Kişisel verilerin tespiti, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen yapay zeka destekli AVCI Projesi ile yapıldı.
(İSTANBUL)

Vatandaşlara ait kişisel verilerin Telegram uygulamasından belirli bedelle satıldığı, tehdit/şantaj amaçlı kullanıldığı, banka-kredi kartı bilgileriyle alışveriş gerçekleştirildiği ve sosyal medyada paylaşımlar yapıldığı şikayetleri üzerine İstanbul başta olmak üzere 43 ilde 22'si çocuk 100 kişi hakkında işlem yapıldı. Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 92 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ AVCI PROJESİYLE TESPİT EDİLDİ

Konuya ilişkin Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen yapay zeka destekli AVCI Projesi kullanılarak yapılan çalışmalar sonucunda, Telegram isimli sosyal medya uygulamasında yer alan gruplarda vatandaşlarımıza ait (Ad-Soyad, GSM Numarası, T.C. Kimlik Numarası vb.) yetkisiz erişim ile ele geçirilen kişisel bilgilerin paylaşıldığı ve bu bilgilerin belirli bir ücret karşılığında satışının yapıldığı, söz konusu bilgilerin kamuoyunda infial yaratan olaylar başta olmak üzere çeşitli konularda tehdit/şantaj amacı ile kullanıldığı, vatandaşlarımızın banka/kredi kartı bilgilerinin paylaşılarak alışveriş yapıldığı, vatandaşlarımızın kişisel bilgilerinin yer aldığı sosyal medya vb. uygulamaları yetkisiz erişim ile ele geçirmek amaçlı paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir.

22'Sİ ÇOCUK 100 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Konu ile alakalı olarak yapılan araştırmalar ve teknik çalışmalar sonucunda bahse konu illegal gruplarda paylaşım yaptığı tespit edilen İstanbul başta olmak üzere 43 ilde toplam 100 (22'si Adli Süreçteki Çocuk) şüpheli şahıs tespit edilmiştir. 8 şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunması sebebiyle 92 şahıs hakkında gözaltı talimatı verilmiştir."

Kaynak: ANKA
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