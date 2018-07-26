Sahte Dudak Silikonu Mağduru Kadın, "AK Partiliyim" Deyip CİMER'e Başvurdu

Sahte bir doktora yaptırdığı dudak silikonu ile gündeme gelen Güllü S. alacak davasında kendisine yardımcı olunması için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurdu.

OY PUSULASIYLA ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFINI EKLEDİ

CNN Türk'te yer alan habere göre; Güllü S., başvuru dilekçesine, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye oy verdiğini gösteren, oy pusulalarıyla çekilmiş fotoğraflarını ekledi.

"OYUMUZU SİZDEN YANA KULLANIYORUZ"

S., sandık başında mühürlü oy pusulalarıyla çekilmiş fotoğrafı ile yaptığı CİMER başvurusunda şunları yazdı: "İmkanlarımı zorlayarak açtığım davada yine erteleme verilerek, alacağıma kavuşmama engel olundu. Dosyada teminat mektubu vardır. Çocuklarımın ve ailemini geçimini bu parayı alamadığımdan yapamıyorum. Sevgili başkanım, yıllardır AK Parti liderimiz olarak hep bütün benliğimle AK Partiliyim ve oyumuzu ailecek sizden yana kullanıyoruz. Konuyla ilgili yardımınızı rica ediyorum."

Genç kadın, başına gelenlerle uzun süre gündemde kalmıştı;