Sahte Diploma Krizi Ülkeyi Şoka Soktu! Aralarında Doktor ve Hemşireler de Var

Pakistan merkezli Axact adlı çatı şirket altında faaliyet gösteren yüzlerce sahte online üniversite, İngiltere'ye binlerce diploma sattı.

3 BİN 600 DOLARA DİPLOMA

İnternet sitelerinden ve bir çağrı merkezinden ibaret üniversiteler arasında yer alan Nixon Üniversitesi, BBC muhabirine de 3 bin 600 dolar karşılığında diploma teklif etti.

Master ve doktora dereceleri de satan üniversitelerin müşterileri ile ilgili olarak İngiltere Eğitim Bakanlığı da soruşturma başlattı.

3 BİNDEN FAZLA DİPLOMA SATILDI

Pakistan'ın Karaçi şehrindeki bir çağrı merkezinden yürütülen işlemlerle İngiltere'ye 2013 ve 2014 yıllarında 3 binden fazla diplomanın satıldığı belirlendi.

BİRER İNTERNET SİTESİNDEN İBARET ÜNİVERSİTELER

Brooklyn Park Üniversitesi, Belford Üniversitesi, Baychester Üniversitesi ve Nixon Üniversitesi gibi adlar altında faaliyet gösteren yüzlerce sahte üniversitesinin, internet sitelerinde sahte fotoğraflar ve haberler ile kendi tanıtımlarını yaptıkları ortaya çıktı.

DOKTOR VE HEMŞİRELER DE VAR

Sahte diplomalılar arasında İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi bünyesinde görev yapan doktor ve hemşirelerin de yer aldığı tespit edildi. Ancak bu kişilerin aldıkları diplomaların temel tıp eğitimine değil ilave idari ve mesleki uzmanlık dallarına ilişkin olduğu belirtiliyor.

10 YIL HAPİS CEZASI VAR

İngiltere'de sahte diploma ile iş başvurusunda bulunmak 10 yıla kadar hapis ile cezalandırılabiliyor.

51 MİLYON EURO KAZANDILAR

Axact'ın sadece 2015 yılında yaklaşık 350 sahte üniversite aracılığıyla dünya çapında 215 binden fazla diploma sattığı ve 51 milyon dolar ciro yaptığı ifade ediliyor.

Kaynak: BBC