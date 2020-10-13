4 ayrı kuyumcuyu 13 bin TL dolandıran şüpheli, son işinde suçüstü yakalandı
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4 ayrı kuyumcuyu 13 bin TL dolandıran şüpheli, son işinde suçüstü yakalandı

13.10.2020 19:11 | Son Güncelleme: 13.10.2020 19:59

Antalya'da 4 ayrı kuyumcuya müşteri gibi girerek sahte bilezik bozdurup 13 bin 863 TL dolandıran şüpheli, son işinde polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 ayrı kuyumcuya sahte bilezik vererek 13 bin 863 TL dolandıran şüpheli, son işinde polis tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Şekerhane Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi üzerinde bulunan 4 ayrı kuyumcuda yaşandı. Kuyumculara müşteri gibi girerek sahte bilezik bozdurup 13 bin 863 TL dolandırıcılık olduğu ihbarı alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

4 ayrı kuyumcuyu 13 bin TL dolandıran şüpheli, son işinde suçüstü yakalandı

GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, yaptıkları teknik ve fizik takipte dolandırıcılık şüphelinin M.G. (26) olduğunu tespit ederek farklı bir kuyumcuya sahte altın bozduracağı sırada yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 ayrı kuyumcuyu 13 bin TL dolandıran şüpheli, son işinde suçüstü yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (1)
COŞKUN ÇAKIROĞLU: Günah şehri antalya da sıradan bir gün daha
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