Sahte bandrolle kaçan tütünleri piyasaya sürenlere 4 ilde dev operasyon
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Sahte bandrolle kaçan tütünleri piyasaya sürenlere 4 ilde dev operasyon

Sahte bandrolle kaçan tütünleri piyasaya sürenlere 4 ilde dev operasyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli merkezli 4 ilde polis ekiplerince kaçak tütün malzemelerini sahte bandrollerle piyasaya sürenlere yönelik düzenlenen operasyonda 14 milyon 924 bin 300 makaron 670 bin 580 sahte bandrol ve 176 kilo tütün ele geçirildi.

Kocaeli merkezli 4 ilde polis ekiplerince kaçak tütün malzemelerini sahte bandrollerle piyasaya sürenlere yönelik düzenlenen operasyonda 14 milyon 924 bin 300 makaron 670 bin 580 sahte bandrol ve 176 kilo tütün ele geçirildi. Olayda 20 kişi ise gözaltına alındı.

Kocaeli'de kaçak tütünlerin sahte TPDK bandrolü kullanan şahıslar tarafından piyasaya sürüldüğü ihbarı alan polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında kaçak tütünleri piyasaya süren şahısların ikametlerini tespit etti. Tespit sonrası harekete geçen polis ekiplerince Kocaeli merkezli, Mersin, İstanbul ve Sakarya illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda kaçak tütün mamullerini sahte TPDK bandrolü yapıştırarak piyasaya sürdükleri belirlenen 20 kişi gözaltına alındı.

Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 14 milyon 924 bin 300 boş makaron, 590 bin 100 adet tütün doldurulmuş makaron, 670 bin 580 adet sahte TAPDK bandrolü, 2 bin adet sökülmüş TAPDK bandrolü, 33 kg nargile tütünü, 700 paket sigara kağıdı, 2 adet sigara sarma makinesi, 250 adet boş tütün ambalajı, 143 kg TAPDK bandrolü bulunmayan tütün, 50 adet TAPDK bandrolü sökümünde kullanılan sprey ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, ifadelerinin alınması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şahısların tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - KOCAELİ

Sahte bandrolle kaçan tütünleri piyasaya sürenlere 4 ilde dev operasyon
Sahte bandrolle kaçan tütünleri piyasaya sürenlere 4 ilde dev operasyon
Sahte bandrolle kaçan tütünleri piyasaya sürenlere 4 ilde dev operasyon
Sahte bandrolle kaçan tütünleri piyasaya sürenlere 4 ilde dev operasyon
Sahte bandrolle kaçan tütünleri piyasaya sürenlere 4 ilde dev operasyon
Sahte bandrolle kaçan tütünleri piyasaya sürenlere 4 ilde dev operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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