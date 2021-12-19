TEKİRDAĞ (İHA) - - Sahte alkol faciası Tekirdağ'a da sıçradı: 2 ölü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 2 kişi sahte alkol kullandıkları şüphesiyle sevk edildikleri hastanede hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sahte alkol kullandıkları iddiasıyla fenalaşan 2 kişi hastaneye sevk edildi. Saray ilçesindeki farklı mahallelerden hastaneye götürülen M.Ş. ve N.M. burada tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan 2 şahıs tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Her iki şahsın cansız bedeni adli tıp kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.