Sahte alkol faciası Tekirdağ'a da sıçradı: 2 ölü - Haberler
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Sahte alkol faciası Tekirdağ'a da sıçradı: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Sahte alkol faciası Tekirdağ'a da sıçradı: 2 ölü Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 2 kişi sahte alkol kullandıkları şüphesiyle sevk edildikleri hastanede hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ (İHA) - - Sahte alkol faciası Tekirdağ'a da sıçradı: 2 ölü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 2 kişi sahte alkol kullandıkları şüphesiyle sevk edildikleri hastanede hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sahte alkol kullandıkları iddiasıyla fenalaşan 2 kişi hastaneye sevk edildi. Saray ilçesindeki farklı mahallelerden hastaneye götürülen M.Ş. ve N.M. burada tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan 2 şahıs tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Her iki şahsın cansız bedeni adli tıp kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Sahte alkol faciası Tekirdağ'a da sıçradı: 2 ölü

Sahte alkol faciası Tekirdağ'a da sıçradı: 2 ölü

Sahte alkol faciası Tekirdağ'a da sıçradı: 2 ölü

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