Şahsiyet canlı izle! Şahsiyet 2. bölüm fragmanı izle! Show Tv Şahsiyet 1. bölüm izle!

Ekranların sevilen dizisi Şahsiyet ilk Bölümü ile bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Şahsiyet izlemek isteyen vatandaşlarımız Şahsiyet izle! Şahsiyet canlı izle! Şahsiyet canlı yayın izle! gibi konular araştırmaktadırlar. Peki, Şahsiyet konusu nedir? Şahsiyet ilk bölüm izle! Şahsiyet 2. bölüm Fragmanı izle! Şahsiyet canlı izle! Şahsiyet 3. Bölüm full HD izle! Şahsiyet 2. bölüm fragmanı izle! Şahsiyet oyuncuları kimler?

Şahsiyet, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 17 Mart 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Onur Saylak'ın üstlendiği, senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı, başrollerini Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Hüseyin Avni Danyal'ın paylaştığı, gerilim ve suç türündeki Türk yapımı internet dizisidir. Dizi Puhutv'den yayınlanmaktadır. Bu akşam Show Tv ekranlarında yayınlanacak olan Şahsiyet canlı izle! Şahsiyet konusu nedir? Şahsiyet oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde…

ŞAHSİYET KONUSU NEDİR?

Fırtınalar estiren dizi 'Şahsiyet', 65 yaşındaki adli katip memurluğundan emekli olan Agâh Beyoğlu (Haluk Bilginer) ile cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra'nın (Cansu Dere) beklenmedik şekilde kesişen yollarını nefes kesen bir dille anlatıyor.

Usta oyuncu kadrosu ve soluksuz izlenecek sürükleyici hikayesi ile fırtınalar estiren dizi 'Şahsiyet'in nefes kesen ilk bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu.

47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Haluk Bilginer'e 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü getiren ve tüm dünyanın dikkatini çeken dizi 'Şahsiyet', 65 yaşındaki adli katip memurluğundan emekli olan Agâh Beyoğlu (Haluk Bilginer) ile cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra'nın (Cansu Dere) beklenmedik şekilde kesişen yollarını nefes kesen bir dille anlatıyor.

ŞAHSİYET OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler;

• Haluk Bilginer, Agâh Beyoğlu rolünde

• Cansu Dere, Nevra Elmas rolünde

• Metin Akdülger, Ateş Arbay rolünde

• Şebnem Bozoklu, Zuhal Çelik/Beyoğlu rolünde

• Hüseyin Avni Danyal, Cemil Havran rolünde

Yardımcı karakterler;

• Necip Memili, Tolga Yazgan rolünde

• Şenay Gürler, Nükhet Çoban rolünde

• Ayhan Kavas, Gürkan Doktor rolünde

• Önder Selen, Mümtaz rolünde

• İbrahim Selim, Sefa rolünde

• Fırat Topkorur, Firuz rolünde

• Recep Usta, Deva Çelik rolünde

• Rabia Soytürk, Süveyda rolünde

• Alptekin Ertürk, Selim Amca rolünde

• Müjde Ar, Nesrin rolünde

• Yusufcan Sancaklı, Polis rolünde

• Hümeyra, Feza Yurtgil rolünde

• Volkan Uygun, Vural rolünde

• Avni Yalçın, Mehmet Yurtgil rolünde

• Okan Avcı, Tufan Elibol rolünde

• Onur Yar, Ufuk/Umut/Seyfi Terazi rolünde

• Can İlhan, Afşin rolünde

• Cengiz Samsun, Rüstem rolünde

• Ömer Çobanoğlu, Bedir rolünde

• Vural Ceylan, Hamza Kaymak rolünde

• Bekir Hakan Uyanık, Başkomiser rolünde

• Ali Seçkiner Alıcı, Naim Türedi rolünde

• Recep Sarı Nazif Çörtük rolünde

• Erkan Ayan, Sadi rolünde

• Turhan Kaya, Yüksel rolünde

• Naz Karaca, Reyhan rolünde

• Berfu Öngören, Yeliz rolünde

• Alper Atak, Tayfun rolünde

• İlkay Akdağlı, Haydar Bey rolünde

• Ahmet Baki Kurtuluş, Sungur rolünde

ŞAHSİYET KÜNYESİ!

Şahsiyet, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 17 Mart 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Onur Saylak'ın üstlendiği, senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı, başrollerini Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Hüseyin Avni Danyal'ın paylaştığı, gerilim ve suç türündeki Türk yapımı internet dizisidir. Dizi Puhutv'den yayınlanmaktadır.

ŞAHSİYET NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Toplamda 12 bölüm ve 1 sezondan oluşan Şahsiyet dizisi 29 Haziran günü itibariyle Show TV'de izleyici karşısında olacak. Saat 23:15'de yayımlanacak.

ŞAHSİYET 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!