Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir açık hava programında, şarkıcı Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür ettiği gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunulan sosyal medya fenomeni Murat Övünç hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı alındı.

İstanbul 1. Aile Mahkemesi, sahnede şarkıcı Yeşim Salkım'a hakaret eden sosyal medya fenomeni Murat Övünç hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı çıkardı.

Şarkıcı Yeşim Salkım, 2 Ağustos 2020 tarihinde Antalya'da sahne alan Murat Övünç'ün kendisine hakaret ettiğini gerekçe göstererek avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Avukat Merve Uçanok'un sunduğu suç dilekçesinde Övünç'ün söz konusu hakareti 3 kez tekrarladığı ifade edilerek hakaretin Salkım'ın onur, şeref ve saygınlığının rencide eder nitelikte olduğu vurgulandı. Suç duyurusunda Övünç'ün elinde mikrofonla, herkesin duyacağı şekilde hakaret etmesi hakkında "Hakaret" suçundan cezalandırılması istendi. Ayrıca Avukat Uçanok, Övünç hakkında uzaklaştırılma kararı talep etti.

Murat Övünç

SEYHAN SOYLU HAKKINDA DA UZAKLAŞTIRMA KARARI ALINDI

İstanbul 1. Aile Mahkemesi de Övünç hakkında korunan kişiyi iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması yönünde 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı çıkardı. Ayrıca mahkeme bu konuyla gündem oluşturmaya çalıştığı iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan Seyhan Soylu hakkında da 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldı.

Yeşim Salkım

"CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNE YOL AÇAN HER EYLEMİN KARŞISINDAYIZ"

Uzaklaştırma kararının ardından yazılı açıklama yapan avukat Merve Uçanok ise şu ifadeleri kullandı: "Müvekkilemiz Yeşim Salkım'a yönelik Murat Övünç isimli şahsın yapmış olduğu alenen hakaretle ilgili gerekli hukuki süreci başlattık. Hem suç duyurusunda bulunduk hem de ilgili şahıs hakkında ve bu konuyla gündem oluşturmaya çalışan Seyhan Soylu isimli şahıs hakkında tedbir kararı çıkarttık. Bundan sonraki süreçte takdir mahkemenin olup tüm kadınlar adına bu haklı mücadelemizi sürdüreceğiz. Kadını yeren, küçük düşüren yani toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açan her eylemin karşısındayız. Bu nedenle bu dosyanın emsal teşkil etmesini ve artık kadın üzerinden mizah, şov yapılmamasını temenni ediyoruz."