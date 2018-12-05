Sahnede Kimyasal Madde İçerek Zehirlenen Sumru Yavrucuk: " Ağzımdan Alevler Çıktı"

Sahnede kimyasal madde içerek zehirlenen Sumru Yavrucuk:"Ağzımdan alevler çıktı"

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde sahnelediği oyun sırasında su yerine kimyasal madde içerek zehirlenen ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk durumunun iyi olduğunu açıkladı. Yavrucuk, bir anda kimyasal maddeyi kafaya dikerek içtiğini ve hastanelik olduğunu ifade etti.

Bodrum Heredot Kültür merkezinde oynayacağı tiyatro oyunu öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Sumru Yavrucuk, yanlışlıkla kamyon şoförünün masaya koyduğu kimyasal maddeyi içerek zehirlendiğini ifade etti. Ünlü oyuncu yaşadığı talihsiz olayı şu sözlerle anlattı"sahnede talihsiz bir kaza geçirdik. Bizim eşyalarımızın arasına şoförümüzün kamyonu ile ilgili kimyasal maddeleri karışmış. Bizim dekorcu arkadaşlarımızda malzemeleri taşırken malzemelerin arasından su bidonlarımızın yerine maalesef onları taşımışlar. Vidondaki maddeyi bizim bardaklara su diye boşaltılmışlar. Benim de rol icabı sürekli yaptığım bir mizansen vardır. Suyu alıyorum kafaya dikiyorum. O mizansen zamanı geldi ve bunu tereddütsüz yaptım içtiğim. O anda büyük bir acı hissettim bir şeyin ters gittiğini hissettim. Allah'tan ilk sahnenin sonunda oldu. 3 saniye sonra içeriye girdim ve çok kötü oldum. Bir şeylerin doğru gitmediğini anladım. Tabii ilk perdenin bitimini beklemek zorunda kaldık. Hiç kimse anlam veremedi bu duruma. Oyuncu arkadaşım Burçin Çalışkurun başına da geldi. İkimizde ağzımızda alevlerle çıktık ve ondan sonra oyun çıkışında şoförden öğrendik. Blue diye bir madde ağır vasıtaların yakıtlarına doğaya kazandırmak için yakıcı bir yanıcı bir maddeymiş. Sonra hastaneye gittik müşahede altına alındık. Çünkü organlarda büyük tahribatlar yapan bir maddeymiş güzel geçti bütün hastane seferber oldu açıkçası biraz solunum yolları dışında pek bir problem yok kendimi çok daha iyi hissettiğim için sahneye çıkacağım" dedi.