SAHİPSİZLER 23. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! STAR TV ekranı ile Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler oldu?

STAR TV'nin sevilen dizisi, Sahipsizler 22. bölümünün yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler arasında büyük heyecan yaratan dizinin detayları ve 23. bölüm fragman bilgileri ise en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Sahipsizler dizisinin son bölümünde ne oldu? Sahipsizler dizisinin 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Sahipsizler dizisinin yeni bölümüne ilişkin merak edilenler…

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN 22. BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Samet'in kalbinde tespit edilen ciddi rahatsızlık, kardeşlerini derin bir üzüntüye boğar. Sağlığına kavuşabilmesi için acilen ameliyata girmesi gerekmektedir. Ancak ameliyatın yüksek maliyeti, hem ailesini hem de yakın çevresini harekete geçmeye zorlar. Cevdet, Yusuf ve mahalledeki dostları, gerekli parayı temin etmek için var gücüyle çabalar.

Sahipsizler yeni bölüm fragmanı

Azize, annesinden kalan hatıra bileziğini satma kararı alırken; Fidan, Kerem'in annesi Güliz'in söylediği esrarengiz bir kehaneti Samet'in hastalığıyla bağdaştırır ve endişeye kapılır. Tüm bu gelişmelerin ortasında Fırat'ın aniden ortaya çıkması ve ileri sürdüğü talepler, Alaz ailesinde var olan gerginliği daha da tırmandırır. Fırat, Devran'a ait her şeyi almak konusunda kararlıdır.

Sahipsizler 23. bölüm fragmanı

Samet'in ameliyatı sürerken, aile fertleri umut ve korku arasında gidip gelir. Ancak beklenmedik kötü bir gelişme, tüm dengeleri alt üst eder ve herkesi derinden sarsar.