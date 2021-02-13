Sahipli köpek 3 çocuğu ısırdı...Çocuklardan biri kaçtı, 2'si tedavi altında
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Sahipli köpek 3 çocuğu ısırdı...Çocuklardan biri kaçtı, 2'si tedavi altında

13.02.2021 17:23 | Son Güncelleme: 13.02.2021 17:28

Sahipli köpek 3 çocuğu ısırdı.

Sahipli köpek 3 çocuğu ısırdı...Çocuklardan biri kaçtı, 2'si tedavi altında

SİVAS - Sivas'ta köpeğin ısırdığı 2 çocuk hastanede tedavi altına alındı, 1 çocuk tedaviyi kabul etmeyerek kaçtı.

Edinilen bilgilere göre olay saat, 16.00 sıralarında Aydoğan Mahallesi Aydoğan Aile Sağlığı Merkezi mevkiinde meydana geldi. Mahallede öğle saatlerinde 3 çocuğu sahipli bir köpek ısırdı. Bacağından ve elinden yaralanan 16 yaşındaki S.K. ve Ç.A. isimli iki çocuk, olay yerine gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çocuklardan 1 tanesininse olayın paniğiyle tedavi kabul etmeyerek olay yerinden kaçtı. Çocukların, hastanede yapılacak kuduz aşısı sonrası evlerine gönderilecekleri öğrenildi. Öte yandan polis ve sağlık ekiplerinin olay yerinden kaçan çocuğa ulaşmaya çalışıyor.

Sahipli köpek 3 çocuğu ısırdı...Çocuklardan biri kaçtı, 2'si tedavi altında
Sahipli köpek 3 çocuğu ısırdı...Çocuklardan biri kaçtı, 2'si tedavi altında
Sahipli köpek 3 çocuğu ısırdı...Çocuklardan biri kaçtı, 2'si tedavi altında
Sahipli köpek 3 çocuğu ısırdı...Çocuklardan biri kaçtı, 2'si tedavi altında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KOÇYİĞİT

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