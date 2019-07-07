Sahiplendikleri "Smokin"e bebek gibi bakıyorlar

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da yaşayan anne ile kızı, araç çarpması sonucu arka bacaklarını kullanamayan ve "Smokin" ismini verdikleri kediyi sahiplenerek bakımını özenle yapıyor.

Sokakta bir otomobilin çarpması sonucu arka bacakları sakat kalan kediye evlerinde bakan acil tıp teknisyeni Reyhan Kızıl ile annesi Fatma Gül, "Smokin" ismini verdikleri kediyi bezleyip özenle bakımını gerçekleştiriyor.

Engelli olan kedi sıkılmasın diye evde tırmanma rampası yapan anne ile kızı, "Smokin"in eğlenmesi için ellerinden gelen çabayı gösteriyor.

Reyhan Kızıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Smokin ile yaklaşık 3 yıl önce tanıştıklarını söyledi.

Bir komşularının arayarak sokakta bir kediye otomobilin çarptığını söylediğini belirten Kızıl, "Sağlık çalışanı olduğum için beni aramış. Ben de görevde olduğumdan annemi arayıp bakmasını istedim. Annem de alıp eve getirmiş. Eve döndüğümde durumunun kritik olduğunu görüp veterinere götürüp tedavisini yaptırdık." dedi.

Kaza sonucu kedinin felçli kaldığını dile getiren Kızıl, "Arka bacaklarını kullanamıyordu. Biz de eve getirip bakmaya başladık. Bana fazlasıyla düşkün. Felçli olduğu için her yere atlayamıyor, çıkamıyordu. Atlamak istediği zaman miyavlayarak bizden yardım istiyordu. Bu haline çok üzüldüğüm için evin içinde tırmanma rampası yaptım. Rampaya tırmanıp inerken çok mutlu oluyor." ifadesini kullandı.

Smokin'in artık evin bir ferdi olduğunu vurgulayan Kızıl, şunları kaydetti:

"Sahiplendiğimiz bir kedi olmaktan ziyade çocuğumuz gibi. Annemle yemeğini yediyoruz, bakımını yapıyoruz. Banyosunu yaptırdıktan sonra onu bezliyoruz. Televizyonda sadece bizim sevdiğimiz şeyler izlenmiyor. Onun hoşuna giden programları da açıyoruz. Belgeselleri izlerken televizyonun önüne geçip kuşları yakalamaya çalışıyor. Evde sıkılıyor diye yalnız bırakmamaya çalışıyoruz."

"Mümkün olduğunca evde onu yalnız bırakmıyoruz"

Anne Fatma Gül de genelde birlikte uyudukları Smokin'in uyanınca önce kendisini uyandırdığını anlattı.

Smokin'in arka bacaklarını sürükleyerek yürüdüğü için yardımlarına ihtiyaç duyduğuna işaret eden Gül, "Kızım işteyken her şeyi ile ben ilgileniyorum. Mümkün olduğunca evde onu yalnız bırakmıyoruz. Altını bezliyorum. Daha önce patileri ve dişiyle bezini yırtıyordu. Hem yırtmasın hem bezi rahatsız etmesin hem de güzel görünsün diye altına iple bez ördüm. Bezini taktıktan sonra üzerine ördüğüm bezi giydiriyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA