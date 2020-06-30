Şahinbey'de asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor
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Şahinbey'de asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor

- Şahinbey'de asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu: "İhtiyaç olan her bölgede olacağız" Şahinbey Belediyesi, ilçe genelinde yeni açılan yollar başta olmak üzere asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

30.06.2020 16:43 | Son Güncelleme: 30.06.2020 16:51

- Şahinbey'de asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu:

"İhtiyaç olan her bölgede olacağız"

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi, ilçe genelinde yeni açılan yollar başta olmak üzere asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçe genelinde asfalt kaplama ve yama çalışmalarına hızlı bir şekilde devam eden Şahinbey Belediyesi, Yazıcık Mahallesi'nde yol ve kaldırım çalışmaları yapıyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da yapılan çalışmaları yerinde inceliyor. Vatandaşlar ise Tahmazoğlu'na yoğun ilgi göstererek fotoğraf çektirdi.

"Çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam ediyor"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların rahatı için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak ihtiyaç olan her yerde yol, kaldırım ve park çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Kanalıcı ve Yazıcık Mahallesini birbirine bağlayan Yaralı Sokak çevresinde yol ve kaldırım çalışması yapıyoruz. Vatandaşımızın rahatı, huzuru ve kolay erişimi için yapılması gereken tüm çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederim" diye konuştu.

Şahinbey'de asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor

Kaynak: İHA

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