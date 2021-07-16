Şahinbey Belediyesi kurban atık poşeti dağıtıyor
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Şahinbey Belediyesi kurban atık poşeti dağıtıyor

İhlas Haber Ajansı / Faruk Polat - Haberler | Yerel

Şahinbey Belediyesi kurban atık poşeti dağıtıyor Şahinbey Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı sağlıklı ve hijyenik ortamlarda geçirebilmeleri için kurban atık poşeti dağıtıyor.

Şahinbey Belediyesi kurban atık poşeti dağıtıyor

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı sağlıklı ve hijyenik ortamlarda geçirebilmeleri için kurban atık poşeti dağıtıyor.

Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü İlçe genelinde kurbanlık atıklarını poşetlemek, çevreyi korumak, kötü kokulara engel olmak için yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban atık poşeti dağıtımına başladı. Şahinbey Belediyesi tarafından ilçe genelinde vatandaşlara dağıtılan kurban atık poşetleri muhtarlıklar, pazar yerleri ve merkezi camilerde de dağıtımı gerçekleştiriliyor. İlçe genelinde 15 ayrı alanda kurban kesim yeri belirleyen Şahinbey Belediyesi, aynı zamanda kurban kesim yerlerinde de kurban atık poşeti dağıtımı yapacak. Yapılan dağıtımlar sırasında korona virüs tedbirlerine de hassasiyetle dikkat ediliyor.

Kurban Bayramının rahat ve huzurlu bir şekilde geçirilmesi için Şahinbey Belediyesi tarafından yapılan hazırlıkları takdirle karşılayan vatandaşlar, dağıtılan kurban atık poşetleri ile çevreyi kirletmeden kurban atıklarını poşetleyeceklerini belirterek, bu uygulamadan dolayı Şahinbey Belediyesi'ne teşekkürlerini ilettiler.

Şahinbey Belediyesi kurban atık poşeti dağıtıyor
Şahinbey Belediyesi kurban atık poşeti dağıtıyor
Şahinbey Belediyesi kurban atık poşeti dağıtıyor
Şahinbey Belediyesi kurban atık poşeti dağıtıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Faruk Polat

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