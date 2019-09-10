Şahinbey Ampute'nin Milli gururu

10.09.2019 15:39

Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nın başarılı oyuncularından Fatih Şentürk, Rahmi Özcan, Feyyaz Gözaçık, İbrahim Halil Esen ve Kaleci Antrenörü Fatih Karakuş Milli Takım kampına davet edildi.



Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nın başarılı futbolcuları Fatih Şentürk, Rahmi Özcan, Feyyaz Gözaçık, İbrahim Halil Esen ve Kaleci Antrenörü Fatih Karakuş Türkiye Futbol Federasyonunun Düzce de yapılacak olan kampına davet edildi. Ampute Milli Futbol Takımı, önümüzdeki sene Polonya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonasına Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlanıyor.



"Gururlandık"



Alınan davetten dolayı gurur duyduğunu ifade eden Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanımız Cuma Güzel, "Takım oyuncularımızdan başarılı oyuncularından Fatih Şentürk, Rahmi Özcan, Feyyaz Gözaçık, İbrahim Halil Esen ve Kaleci Antrenörü Fatih Karakuş'un Milli Takım kampına davet edilmesi bizleri hem mutlu etti hem de gururlandırdı. Kulüp olarak iyi ve başarılı çalışmalar yaparak Gazi şehrimizi ve özellikle de Şahinbey İlçemizi en güzel şekilde temsil etmeye gayret gösteriyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA