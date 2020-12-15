Şahin Tin kimdir? Ne iş yapmaktadır? Nerelidir? Şahin Tin hayatı ve biyografisi nedir? Şahin Tin siyasi kariyeri nedir?

Şahin Tin kimdir? Ne iş yapmaktadır? Nerelidir? Şahin Tin hayatı ve biyografisi nedir? Şahin Tin siyasi kariyeri nedir? İşte detaylar haberimizde...

ŞAHİN TİN KİMDİR?

1966'da Serinhisar'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Denizli'de tamamladı.

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. 1984 yılında dekoratif raf sistemi şirketini kurarak iş hayatına atıldı.

Almanya, Bulgaristan, Bosna Hersek, ABD, Senegal ve Kırgızistan'daki şirketleri ile 20'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmekte.

1999-2004 yılları arasında MÜSİAD Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Denizli Sanayi Odası Meclis Üyeliği görevini yürüttü.

2003 yılında AK Parti Denizli İl Başkanlığı görevine atandı.

2007 genel seçimlerinde AK Parti'den milletvekili adayı oldu.

2015 yılında yeniden AK Parti İl Başkanlığına seçildi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Şahin Tin, iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

Ak Parti 27. dönem Denizli 2. sıra milletvekili adayıdır.