Şahin, sporu gençlerimiz ile buluşturuyoruz

Önceki gün Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi içindeki spor tesislerini gezen Şahin, her yaşa uygun spor tesisi yaptıklarını ve ve birçok bölgede spor tesisinin temelini attıklarını söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Gençlik ve Spor Hizmetleri adı altında yeni ve güçlü bir birim kurduklarını yineleyen Şahin, "Bu şehir spor kenti olacaksa 18 yaş altında 1 milyon gencimiz her yönden geleceğe hazırlanması gerekiyor. Bu yüzden bu birimin başına da bu işte ehil başkanımızı getirdik. Herşeyin başı kurumsal. Kapasitenizi güçlendirmeniz ve sisteminizi doğru bir şekilde kurmanız gerekiyor. Tesislerinizi yapmak istediğiniz işlere de uygun hale getirmeniz gerekiyor. Burada da rahmetli Hasan Celal Güzel'in ismini verdiğimiz bir millet bahçesi oluşturduk. Burada çocuk kütüphanelerinden başlayarak her yaş gurubu ve her spor dalı için isteyenin istediğini yapabileceği gelip istediği kitabı bulacağı bir millet bahçesine dönüştürdük" diye konuştu.

İçerisinde yüzme havuzları, futbol, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, bireysel ve takım sporlarının yapılabileceği 10 branşta bir tesis yaptıklarını anımsatan Başkan Şahin, "Çocuklarımız hangi alanda kendini yetiştirmek istiyorsa bu fırsatı veriyoruz. Onlara küçücük bir dokunuşla nasıl büyük başarılara imza attıklarını da şahit oluyoruz. Bu yüzden onlar mutlu oldukça, anneler mutlu oluyor. Anneler mutlu oldukça da biz mutlu oluyoruz. Çocuklarımıza dokunmaya devam edeceğiz ve Allah'ın izniyle geleceğimiz olan bu çocukların zihinsel, maddi, bedensel ve manevi olarak bu zamanda iyi yetiştirebilirsek yarınlarımız çok daha aydınlık çok daha güçlü olacak. Bu işi temelden alıyoruz ve her aşamasını çalışıyoruz. Büyükşehir olarak her bir çocuğumuzun, her bir aileye dokunup sosyal alanda, kültürel alanda çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler