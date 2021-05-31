Şahin Özlem kimdir? Şahin Özlem kaç yaşında, nereli?

Temizlik işçisi Şahin Özlem'in sesini çok beğenen Altun, hemen çalışmalara başlayarak Özlem'in ilk şarkı ve klibini piyasaya sürdü. O günden sonra halkın da büyük beğenisini toplayan Şahin Özlem, müzik dünyasının sevilen isimlerinden biri oldu. Peki, Şahin Özlem kimdir?