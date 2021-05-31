Şahin Özlem kimdir? Şahin Özlem kaç yaşında, nereli?
Temizlik işçisi Şahin Özlem'in sesini çok beğenen Altun, hemen çalışmalara başlayarak Özlem'in ilk şarkı ve klibini piyasaya sürdü. O günden sonra halkın da büyük beğenisini toplayan Şahin Özlem, müzik dünyasının sevilen isimlerinden biri oldu. Peki, Şahin Özlem kimdir?
Başarılı müzisyen Şahin Özlem vatandaşların merak konusu oldu. İşte Şahin Özlem hakkında merak edilen Şahin Özlem kimdir, Şahin Özlem hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…
ŞAHİN ÖZLEM KİMDİR?
Müzik eğitimi olmamasına rağmen yeteneğiyle dikkat çeken Şahin Özlem, Hakan Altun'un desteğiyle Hak Yapım ailesine girdi. Şahin Özlem, şarkıcı Oğuzhan Koç'un "Bulutlara Esir olduk" şarkısını seslendirdi. Özlem'in ilk klip çalışması bugün birçok mecrada yayınlanmaya başladı.