Şahin Özlem - Bulutlara Esir Olduk şarkı sözleri! 'Bulutlara Esir Olduk' şarkısının tüm sözleri nelerdir?
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Şahin Özlem - Bulutlara Esir Olduk şarkı sözleri! 'Bulutlara Esir Olduk' şarkısının tüm sözleri nelerdir?

11.01.2021 11:48 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:51
Şahin Özlem - Bulutlara Esir Olduk şarkı sözleri! 'Bulutlara Esir Olduk' şarkısının tüm sözleri nelerdir?

Şahin Özlem'in yeni şarkısı 'Bulutlara Esir Olduk' 8 Ocak 2021 tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki Bulutlara Esir Olduk şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler haberimizde.

Bulutlara Esir Olduk şarkısının sözleri merak ediliyor. Peki Bulutlara Esir Olduk sözleri nelerdir? Tüm sözlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

BULUTLARA ESİR OLDUK ŞARKI SÖZLERİ

Yine yaz bitti

Biz göremeden güneşi

Bulutlara esir olduk

Kararıp gitti, yıllarım bilemeden neşeyi

Büyük sandıklara koyduk

Gelen olmadı yerine

Kimse sormadı yüreğinde bu koca boşluk niye?

(Aaah)

İnen olmadı daha derine

Ki ben yormadım ben bu rüyayı

Bi' gün gidebileceğine

Yokluğunda yine yüz çevirdim aşka

Güz geçirdim onca yaprağım sarardı soldu

Sonbaharın sonunda bahar yok artık

Yağmuru vurunca derde dert oldu

Rüzgarı vurunca derbeder oldum

Yokluğunda yine yüz çevirdim aşka

Güz geçirdim onca yaprağım sarardı soldu

Sonbaharın sonunda bahar yok artık

Yağmuru vurunca derde dert oldu

Rüzgarı vurunca derbeder oldum

Yine yaz bitti

Biz göremeden güneşi

Bulutlara esir olduk

Kararıp gitti, yıllarım bilemeden neşeyi

Büyük sandıklara koyduk

Gelen olmadı yerine

Kimse sormadı…

BULUTLARA ESİR OLDUK ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

Bulutlara Esir Olduk şarkısı 8 Ocak'ta Youtube'da çıktı. Kısa sürede şarkı 170 bin izlenme ve 10 bin beğeni aldı. Şarkı hakkındaki diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.

Söz & Müzik: Oğuzhan Koç

Düzenleme: Aydın Kara

Yönetmen: Aydın Kara

Prodüktör: Aydın Kara

Supervisor: Sevgi Özkan

Mix-Mastering: Candar Köker (Stüdyo Maestro)

Bas Gitar: Hakan Yelbiz

Gitarlar: Selahattin Güzelel

Perküsyon: Mehmet Akatay

Yaylılar: New World Strings

Görüntü Yönetmeni: Levent Kaynak

Editing: Birkan Uçgun

Color: Sefa Baykır

Styling: Funda Şahin

Koordinasyon: Ahmet Kural

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