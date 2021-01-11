Şahin Özlem - Bulutlara Esir Olduk şarkı sözleri! 'Bulutlara Esir Olduk' şarkısının tüm sözleri nelerdir?
Şahin Özlem'in yeni şarkısı 'Bulutlara Esir Olduk' 8 Ocak 2021 tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki Bulutlara Esir Olduk şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler haberimizde.
Bulutlara Esir Olduk şarkısının sözleri merak ediliyor. Peki Bulutlara Esir Olduk sözleri nelerdir? Tüm sözlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
BULUTLARA ESİR OLDUK ŞARKI SÖZLERİ
Yine yaz bitti
Biz göremeden güneşi
Bulutlara esir olduk
Kararıp gitti, yıllarım bilemeden neşeyi
Büyük sandıklara koyduk
Gelen olmadı yerine
Kimse sormadı yüreğinde bu koca boşluk niye?
(Aaah)
İnen olmadı daha derine
Ki ben yormadım ben bu rüyayı
Bi' gün gidebileceğine
Yokluğunda yine yüz çevirdim aşka
Güz geçirdim onca yaprağım sarardı soldu
Sonbaharın sonunda bahar yok artık
Yağmuru vurunca derde dert oldu
Rüzgarı vurunca derbeder oldum
Yokluğunda yine yüz çevirdim aşka
Güz geçirdim onca yaprağım sarardı soldu
Sonbaharın sonunda bahar yok artık
Yağmuru vurunca derde dert oldu
Rüzgarı vurunca derbeder oldum
Yine yaz bitti
Biz göremeden güneşi
Bulutlara esir olduk
Kararıp gitti, yıllarım bilemeden neşeyi
Büyük sandıklara koyduk
Gelen olmadı yerine
Kimse sormadı…
BULUTLARA ESİR OLDUK ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER
Bulutlara Esir Olduk şarkısı 8 Ocak'ta Youtube'da çıktı. Kısa sürede şarkı 170 bin izlenme ve 10 bin beğeni aldı. Şarkı hakkındaki diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.
Söz & Müzik: Oğuzhan Koç
Düzenleme: Aydın Kara
Yönetmen: Aydın Kara
Prodüktör: Aydın Kara
Supervisor: Sevgi Özkan
Mix-Mastering: Candar Köker (Stüdyo Maestro)
Bas Gitar: Hakan Yelbiz
Gitarlar: Selahattin Güzelel
Perküsyon: Mehmet Akatay
Yaylılar: New World Strings
Görüntü Yönetmeni: Levent Kaynak
Editing: Birkan Uçgun
Color: Sefa Baykır
Styling: Funda Şahin
Koordinasyon: Ahmet Kural