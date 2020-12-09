Şahin Kırbıyık'ın çevreci okul projesine ödül
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Şahin Kırbıyık'ın çevreci okul projesine ödül

09.12.2020 09:42 | Son Güncelleme: 09.12.2020 09:47
Şahin Kırbıyık'ın çevreci okul projesine ödül

4. Altın Marka Ödülleri'ne katılan iş insanı Şahin Kırbıyık, 'Kendi kendine yeten ve enerji üreten' okul projesi ile 'yılın altın adamı' ödülünü aldı.

4. Altın Marka Ödülleri'ne katılan iş insanı Şahin Kırbıyık, 'Kendi kendine yeten ve enerji üreten' okul projesi ile 'yılın altın adamı' ödülünü aldı.

İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi organizasyonunda, 'pandemi sürecinde markalaşma ve gıda dijital dünya paneli' düzenlendi. Törende konuşan Türkiye Altın Marka Ödülleri Kurucu Başkanı ve BİG Creative Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, "Törenimizi pandemi kurallarını eksiksiz yerine getirerek gerçekleştirdik. Seneye çok daha coşkulu, sağlıkla gerçekleştirmeyi umuyoruz. Ödülü hak eden tüm markalara tebriklerimi sunuyorum" dedi.

Yaptığı yatırımlar ile bir çok ödül alan Şahin Kırbıyık, 'Kendi kendine yeten ve enerji üreten' okul projesi ile Altın Marka Ödül töreninde de 'yılın altın adamı' ödülünü aldı. Bu proje ile ödül alabilmenin sevindirici olduğunu belirten Kırbıyık, "Türkiye'de bugüne kadar ihmal edilen otistik kardeşlerimiz için Antalya Aksu'da yaptığımız eğitim merkezi, yine örnek bir proje olacak umarım bu merkezimizin açılışına ilgili bakanlarımız katılacaktır" dedi. - ANTALYA

Şahin Kırbıyık'ın çevreci okul projesine ödül
Şahin Kırbıyık'ın çevreci okul projesine ödül

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

İller İdaresi Genel Müdürü Kırbıyık, Covid-19 ile mücadelede alınan tedbirlerin rakamlarını paylaştı
İller İdaresi Genel Müdürü Kırbıyık, Covid-19 ile mücadelede alınan tedbirlerin rakamlarını paylaştı
CHP'li belediyenin 'Direkli' parkına çevrecilerden tepki
CHP'li belediyenin 'Direkli' parkına çevrecilerden tepki
Aydınlatma sistemini eleştiren çevreciler nehir kenarındaki parka 'direkli tarla' diyerek, tepki gösterdi
Aydınlatma sistemini eleştiren çevreciler nehir kenarındaki parka "direkli tarla" diyerek, tepki gösterdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Yıldız Tilbe Haluk Bilginer Aras Bulut İynemli
Spor Samatta Erol Bulut Serdar Aziz Ali Palabıyık Josef De Souza
Tüm Haberler Kız Psg Silah Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şahin Kırbıyık'ın çevreci okul projesine ödül - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 09:56:35. #1.15#
title