Şahin Kendirci ve Zeliha Kendirci kardeş mi? Soyadları neden aynı?

Şahin Kendirci ve Zeliha Kendirci kardeş mi sorusu bu akşam İbo Show'a konuk olan iki sanatçı hakkında en çok merak edilen sorular arasında yer aldı. Birbirine benzerliği ile dikkat çeken ve soyadları aynı olan Şahin Kendirci ve Zeliha Kendirci kardeş mi? İşte yanıtı...

ŞAHİN KENDİRCİ VE ZELİHA KENDİRCİ KARDEŞ Mİ?

Şahin Kendirci ile Zeliha Kendirci kardeştir. Şahin Kendirci 19 Nisan 2001, Adana doğumlu Türk ses sanatçısı, Sinema oyuncusudur. Çocuk yaşta katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında sempatik tavırları ve küçük yaşına rağmen etkileyici sesiyle tanındı. 2014 yılında katıldığı O Ses Çocuklar yarışmasını kazandı. Yarışmanın ardından Burak Aksak'ın yazıp yönettiği 'Bana Masal Anlatma' filminde tamirci çırağı rolünde yer almıştır. 2018 yılında gösterime giren Müslüm filminde 2013 yılında hayatını kaybeden arabesk ve halk müziği sanatçısı Müslüm Gürses'in gençliğini canlandırdı. Zeliha Kendirci aslen Adana'lıdır ve 2003 yılında doğmuştur. O Ses Türkiye yarışmasıyla sesini tüm Türkiye'ye duyuran Zeliha Kendirci, son olarak Dilber Ay'ın hayatının anlatıldığı filmde yer almıştır. Ayrıca Zeliha Kendirci, Şahin Kendirci'nin kardeşidir.

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