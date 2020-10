Mevlidi Nebi Haftası

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Mevlidi Nebi Haftası dolaysıyla mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, gönüllerin sultanı Hazreti Muhammed'in, o cehalet dönemini asr-ı saadete çeviren örnekliği ve rehberliği ile sadece bir kavme veya millete değil, bütün insanlığa Peygamber olarak gönderildiğini belirtti.

Rebiyülevvel ayının 12'nci gecesi olan bu kutlu gecede Hazreti Muhammed'in, doğum günü olan Mevlid-i Nebi'yi idrak ettiklerini dile getiren Şahin, dünyaya teşrif edişinin yıl dönümünün, duaların kabulüne vesile olması niyazında bulundu.

Hazreti Muhammed'in, sadece ümmeti için değil, kendisinden sonra gelen tüm insanlık için de en güzel rehber olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"İnsanlığa kurtuluş müjdesi olarak getirdiği mesajlarla kalplerimizin aydınlandığı nurlu bir gecedir. Bu yıl her yıldan farklı olarak tüm insanlığın aylardır mücadele verdiği, sosyal yaşamımızı baştan aşağı etkileyen ve acı kayıplara neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hayırlısı ile son bulmasını Cenab-ı Haktan içtenlikle diliyorum. Bu emsal gün ve geceler her birimizin kendi iç kapılarımızı açmak, ruhumuzu beslemek, bir arada olarak beraberliğimizden duyduğumuz mutluluğu bir kez daha tatmak adına çok önemli bir fırsat. Tarihten bugüne bizi bir arada, diri tutan dualarımızın gücüne hep inandık. İşte bugün ve gecesi bu duaların her birinin gücünü daha net hissedeceğimiz, manevi iklimimizi günlük ritmimize eşitleyeceğimiz büyük bir fırsat olduğunu unutmamalıyız.

Hayatıyla insanlığa örnek olan, hepimize yol gösterici olan, hadisleri ile hayatımıza yön veren ve 'Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik' ayeti ile hayatımızdaki öneminin vurgulandığı, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın hayatına işaret eden Mevlid Kandili'nin, vatanımız, gönül coğrafyamız ve tüm insanlık için barış, bereket ve selamete vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyor, tüm İslam aleminin Mevlid Kandilini kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı