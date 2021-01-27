Sahilden ayrılamıyor

Ünlüler dünyasının en çok plajda görüntülenen ünlüsünün kim olduğu sorulsa birçok kişinin aklına gelen ilk isim Victoria Silvstedt gelir. 46 yaşındaki Silvstedt, yine bu konuda geleneği bozmadı.Son olarak sevgilisi Maurice Dabbah ile St. Barts adasında görüntülenen Victoria Silvstedt, hafta sonunu da Miami'de geçirdi. Bu kez sadece dinlenmek için değil bir çekim için.Victoria Silvstedt, o gün katıldığı çekimde pembe bir mayo giydi. Üzerine de koyu pembe bir tunik giyen Silvstedt, çekim boyunca neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.1993 yılında İsveç Güzeli olarak taç giyen Victoria Silvstedt, ondan sonra da moda ve televizyon dünyasında kariyer basamaklarını hızlıca tırmandı. Silvstedt, bir dönem ülkemize de gelmiş ve Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında konuk sunuculuk yapmıştı.

Kaynak: Hürriyet