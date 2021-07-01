Sahilde vatandaşlar kısıtlamaların kalkmasını göbek atarak kutladı
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Sahilde vatandaşlar kısıtlamaların kalkmasını göbek atarak kutladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

1 Temmuz itibariyle kaldırılan sokağa çıkma kısıtlamasından faydalanan vatandaşlar akşam saatlerinde sahilleri doldurdu.

1 Temmuz itibariyle kaldırılan sokağa çıkma kısıtlamasından faydalanan vatandaşlar akşam saatlerinde sahilleri doldurdu. Bazı vatandaşlar akşam saatlerinde de denize girerken, bazıları ise mangal yapıp arkadaşlarıyla karşılıklı göbekler atıp oyunlar oynadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, 1 Temmuz yani bugünden itibaren akşamları ve pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığını açıklamıştı. Kısıtlamanın uygulanmadığı ilk akşamda sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar kendilerini sahile attı. Menekşe sahilinde bazı vatandaşları denize girerken, bazıları ise kıyıda mangal yaparak arkadaşlarıyla karşılıklı göbekler atıp oyunlar oynadı.

"İKİ SENEDİR İLK DEFA DENİZE GELDİK. İNŞALLAH YÜZERİZ"

Denize girmek için Menekşe sahiline gelen vatandaşlardan Sinan Arslan, "İnsanlar 2 senedir evde kaldı. Hapis hayatı yaşıyormuş gibi oluyor. Şuan insanlar rahat güzel bir şey oldu bence. Yine de sosyal mesafemizi korumalıyız ve insanlar bir arada durmamalı. Şuan rahatız güzel insanlar yüzebiliyor gezebiliyor. 2 senedir ilk defa denize geldik. İnşallah yüzeriz" dedi. Denize girmek için sahile gelen çocuklardan Abdulkerim Eraslan, "Bugün bir çok zaman sonra denize geldik. Bugün havalar çok güzeldi. Su da sıcak. Ailemle geldim. Su çok serinletti çok güzel. Evde sıkılmıştık. İyi ki geldik" diye konuştu.

"ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜN İLK GÜNÜ 1 TEMMUZ'U KUTLUYORUZ"

1 Temmuz'u özgürlük günü olarak tanımlayan Ali Yıldırım ise, "Bugün özgürlüğümüzün ilk günü 1 Temmuz'u kutluyoruz. Yasaklar kalktı. Çok güzel oldu her şey güzel. Yasaklı da güzeldi gerçi evde oynuyorduk. Buraya arkadaşlarla piknik yapmaya geldik. Çalışan arkadaşlarımızla birlikte hepsi mesai arkadaşımız. En azından bir oturalım temiz hava alalım, denize girelim amaç bu. Daha oynayacağım bu daha başlangıç" şeklinde konuştu.

(Furkan Tan/İHA)

Sahilde vatandaşlar kısıtlamaların kalkmasını göbek atarak kutladı
Sahilde vatandaşlar kısıtlamaların kalkmasını göbek atarak kutladı
Sahilde vatandaşlar kısıtlamaların kalkmasını göbek atarak kutladı
Sahilde vatandaşlar kısıtlamaların kalkmasını göbek atarak kutladı
Sahilde vatandaşlar kısıtlamaların kalkmasını göbek atarak kutladı
Sahilde vatandaşlar kısıtlamaların kalkmasını göbek atarak kutladı
Sahilde vatandaşlar kısıtlamaların kalkmasını göbek atarak kutladı
Sahilde vatandaşlar kısıtlamaların kalkmasını göbek atarak kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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