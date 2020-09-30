Sahilde tuvalet ihtiyacını gideren kişiye tepki gösterince bıçaklandılar
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Sahilde tuvalet ihtiyacını gideren kişiye tepki gösterince bıçaklandılar

30.09.2020 08:57 | Son Güncelleme: 30.09.2020 09:08

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde Hamdi B. ve Enes B., sahilde tuvalet ihtiyacını giderdiği için tepki gösterdikleri kişi tarafından bıçakla yaralandı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde Hamdi B. ve Enes B., sahilde tuvalet ihtiyacını giderdiği için tepki gösterdikleri kişi tarafından bıçakla yaralandı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Cemal Gürsel Caddesi Karşıyaka Vapur İskelesi yakınında meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen kişi, sahlide yürürken çimlik alanda tuvalet ihtiyacını gidermek istedi. Olayı gören Hamdi B. ve Enes B., bu kişiye tepki gösterince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kimliği belirsiz kişi, yanındaki bıçağı çekip, Hamdi B. ve Enes B.'yi yaralayarak kaçtı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevre güvenliği aldığı sırada Hamdi B.'yi bir otomobile bindiren arkadaşları olay yerinden kaçırmak istedi. Polis kısa süreli kovalamacanın ardından otomobili durdurdu.Hamdi B. ve Enes B. ambulanslarla Çiğli Bölge Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Sahilde tuvalet ihtiyacını gideren kişiye tepki gösterince bıçaklandılar
Sahilde tuvalet ihtiyacını gideren kişiye tepki gösterince bıçaklandılar
Sahilde tuvalet ihtiyacını gideren kişiye tepki gösterince bıçaklandılar
Sahilde tuvalet ihtiyacını gideren kişiye tepki gösterince bıçaklandılar
Sahilde tuvalet ihtiyacını gideren kişiye tepki gösterince bıçaklandılar
Sahilde tuvalet ihtiyacını gideren kişiye tepki gösterince bıçaklandılar
Sahilde tuvalet ihtiyacını gideren kişiye tepki gösterince bıçaklandılar
Sahilde tuvalet ihtiyacını gideren kişiye tepki gösterince bıçaklandılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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