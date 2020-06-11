"Sahilde sinema var" etkinliği başladı
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"Sahilde sinema var" etkinliği başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Sahilde Sinema Var" etkinliği başladı.

11.06.2020 22:15 | Son Güncelleme: 11.06.2020 22:38

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Sahilde Sinema Var" etkinliği başladı.

Konyaaltı ilçesindeki Beach Park Varyant Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğin ilk gösterimi "Bayi Toplantısı" filmi ile yapıldı.

Antalyalılar sosyal mesafe kuralına uygun ve maskeli bir şekilde filmi izledi.

Vatandaşlar, açık havada film izlemenin keyfini yaşayan vatandaşlar,

Etkinlik kapsamında her hafta farklı bir film seyirciyle buluşacak.

'Sahilde sinema var' etkinliği başladı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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