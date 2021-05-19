SAHİLDE KABİNDEKİ GENÇ KIZLARI GÖRÜNTÜLEYEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
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SAHİLDE KABİNDEKİ GENÇ KIZLARI GÖRÜNTÜLEYEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

SAHİLDE KABİNDEKİ GENÇ KIZLARI GÖRÜNTÜLEYEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Konyaaltı sahilindeki kabinlerde üstlerini değişen 2 genç kızı, kabin altından cep telefonu kamerası ile görüntüleyen Mustafa A. (38), tutuklandı.

Antalya Konyaaltı sahilindeki kabinlerde üstlerini değişen 2 genç kızı, kabin altından cep telefonu kamerası ile görüntüleyen Mustafa A. (38), tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Konyaaltı sahilinde meydana geldi. Bir erkeğin cep telefonu kamerasıyla kabin altından görüntü çektiğini fark eden bir kadın, kabinlerden çıkan A.A. (17) ve Y.H. (17) adlı genç kızlara durumu anlattı ve görüntüleri çeken kişiyi gösterdi. 2 genç kızın yanına gidip tartışması üzerine görüntü çeken kişinin kaçmaya başladı. Sahildekiler de şüpheliyi kovalamaya başladı. Sahil bölümünden kaçarak otopark kısmına gelen şüpheli, kendisini kovalayan gençler tarafından yakalanarak, yere yatırıldı. İsminin Mustafa A. olduğu belirlenen şüpheli, bir süre sonra gelen polise teslim edildi. Yapılan incelemede, şüphelinin cep telefonunda, çok sayıda uygunsuz görüntü olduğu belirlendi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen Mustafa A., bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mustafa A., çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

(DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE)

HABER İbrahim LALELİ ANTALYA, (DHA)

SAHİLDE KABİNDEKİ GENÇ KIZLARI GÖRÜNTÜLEYEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
SAHİLDE KABİNDEKİ GENÇ KIZLARI GÖRÜNTÜLEYEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
SAHİLDE KABİNDEKİ GENÇ KIZLARI GÖRÜNTÜLEYEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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