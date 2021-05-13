Sahil kıyısında yürüyenler fark etti: 900 metre derinlikte yaşıyor

Amerika'nın Kaliforniya eyaletindeki bir sahil kıyısında sahilde gezenler tarafından "canavara benzeyen" bir balık bulundu. Balığın cam kırığı şeklindeki keskin dişleri dikkat çekerken, 900 metre derinlikte yaşadığı belirtildi.

Amerika'nın Kaliforniya eyaletindeki bir sahil kasabasında yürüyüşe geçen sahil tutkunları, daha önce hiç rastlamadıkları bir canlıya rastladı. Hızlı şekilde canlının yanına koşan sahil tutkunları, balığın cam kırığı şeklindeki keskin dişlerini görünce büyük şaşkınlık yaşadıklarını aktardı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre kıyıya vuran balığın Pasifik futbol topu olarak da adlandırıldığı belirtildi.

Kaliforniya Eyaleti Parkları'ndan da balığa ilişkin açıklama geldi. Yetkiler, garip bir görüntüye sahip bu türün 200'den fazla üyeye sahip fenersiler takımına ait olduğunu bildirdi. Latince adı Himantolophus sagamius olan korkunç yaratığın, 900 metre derinlikte yaşadığı bildirildi.

ERKEKLER 2,5 METREYE KADAR ULAŞABİLİYOR

Sahile vuran balığın dişi olduğu düşünülüyor. Zira yetkililer, dişilerin tepelerinde "karanlık sularda avlarını cezbedebilmek için yem olarak kullandığı biyolüminesan uçlu uzun bir çıkıntı" olduğunu belirtti. Ayrıca dişilerin 1 metre, erkeklerinse sadece 2,5 santimetre uzunluğa ulaşabildiğini sözlerine ekledi.

Crystal Cove Eyalet Parkı'nın Facebook gönderisinde ise "Gerçek bir fener balığını sapasağlam görmek çok nadir bir olay. Balığın nasıl ve neden kıyıya vurduğu gizemini koruyor" ifadelerine yer verildi.