Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir Vali Orhan Tavlı' yı Ziyaret Etti

Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir Vali Orhan Tavlı' yı Ziyaret EttiSahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Muğla Valisi Orhan Tavlı' yı makamında ziyaret etti.

Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir Vali Orhan Tavlı' yı Ziyaret EttiSahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Muğla Valisi Orhan Tavlı' yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı SG Kıdemli Albay Serkan Tezel ile Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı SG Kıdemli Binbaşı Süleyman Ercan hazır bulundu. Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Ziyarette Vali Orhan Tavlı, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ve beraberindeki heyet ile bir süre görüşerek sohbet etti. Vali Orhan Tavlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre