Sahil Güvenlik filmi oyuncuları kimler? Sahil Güvenlik filmi konusu nedir? Sahil Güvenlik filmi nerede çekildi?
Aynı adlı diziden uyarlanan ve Seth Gordon tarafından yönetilen 2017 yapımı Amerikan aksiyon komedi filmi Sahil Güvenlik filmi oyuncuları kimler? Sahil Güvenlik filmi konusu nedir? Sahil Güvenlik filmi nerede çekildi?
Star TV ekranlarında saat 20:00'da yayınlanan Sahil Güvenlik filmi oyuncuları kimler? Sahil Güvenlik filmi konusu nedir? Sahil Güvenlik filmi nerede çekildi?
SAHİL GÜVENLİK FİLMİ OYUNCULARI!
Dwayne Johnson,
Zac Efron,
Alexandra Daddario,
Kelly Rohrbach,
Jon Bass,
Ilfenesh Hadera,
Priyanka Chopra
SAHİL GÜVENLİK FİLMİ KONUSU
Sahil Güvenlik (İngilizce: Baywatch), aynı adlı diziden uyarlanan ve Seth Gordon tarafından yönetilen 2017 yapımı Amerikan aksiyon komedi filmi. Senaryosunu Mark Swift ve Damian Shannon'ın yazdığı filmin başrollerinde Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario, Kelly Rohrbach, Jon Bass, Ilfenesh Hadera ve Priyanka Chopra yer aldı. Film ABD'de 25 Mayıs 2017'de Paramount Pictures aracılığıyla vizyona girdi.