Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan denetimde 15 ton hamsiye el konuldu
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Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan denetimde 15 ton hamsiye el konuldu

11.12.2020 00:53 | Son Güncelleme: 11.12.2020 00:57
Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan denetimde 15 ton hamsiye el konuldu

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, hamsi avından dönen balıkçı teknelerinin Sahil Güvenlik ekiplerince denetlemesi sonucu yasal boy sınırının altında olduğu tespit edilen 15 ton hamsiye el konuldu.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, hamsi avından dönen balıkçı teknelerinin Sahil Güvenlik ekiplerince denetlemesi sonucu yasal boy sınırının altında olduğu tespit edilen 15 ton hamsiye el konuldu.

Karasu Sahil Güvenlik ekipleri, sorumluluk sahası içerisinde denetime çıktı. Düzce'nin Akçakoca ilçesi açıklarında hamsi avından dönen tekneler denetlendi. Akçakoca İlçe Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi ile yapılan denetimde boyu yasal sınırın altında olduğu tespit edilen 15 ton hamsiye el konuldu. Su Ürünleri Kanunu kapsamında tekne kaptanı ve tayfalara idari para cezası uygulandı.


Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan denetimde 15 ton hamsiye el konuldu
Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan denetimde 15 ton hamsiye el konuldu
Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan denetimde 15 ton hamsiye el konuldu
Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan denetimde 15 ton hamsiye el konuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent KIZILASLAN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 00:57:21. #1.15#
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