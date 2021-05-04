Şahika ölüyor mu? Yasak Elma Şahika neden, nasıl öldü?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şahika ölüyor mu? Yasak Elma Şahika neden, nasıl öldü?

Şahika ölüyor mu? Yasak Elma Şahika neden, nasıl öldü?
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

Şahika ölüyor mu? Yasak Elma Şahika neden, nasıl öldü soruları son bölümün ardından merak edilmeye başlandı. Nesrin Cavadzade, Yasak Elma dizisinde Şahika karakteri ile sevenleri karşısına çıkıyordu. Genç oyuncunun canlandırdığı Şahika rolü hakkında yeni iddialar ortaya atılmıştı. Peki, Yasak Elma dizisinin Şahika'sı Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu?

Yasak Elma Şahika ayrılıyor mı, ölecek mi soruları gündemde. Hafta içinde çıkan sette tartışma iddiaları sonrası Nesrin Cavadzade'nin dizideki akıbeti de merak konusu olmuştu. Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan ayrılacak mı? İşte, yanıtı...

YASAK ELMA ŞAHİKA NASIL, NEDEN ÖLDÜ?

Uzun süredir, FOX'un fenomen dizisi Yasak Elma'da Şahika karakteri ile ekrana gelen Nesrin Cavadzade'nin oyuncu kadrosundan ayrılacağı iddiaları gündeme geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Nilperi Şahinkaya'nın canlandırdığı Cansu karakterinin silahlı saldırısına uğrayan Şahika karakteri ölüyor. Nesrin Cavadzade'nin dizinin yeni bölümlerinde olmayacağı söyleniyor. Öte yandan dizide Cansu'nun öleceği bekleniyordu.

Nesrin Cavadzade, ''Bütün güzel sözleriniz için teşekkür ederim. Ben de sizi seviyorum. Efsaneler ölmez.'' açıklamasını yaptı.

Yasak Elma dizisine veda eden Nesrin Cavadzade'den dikkat çeken gönderme
Yasak Elma dizisine veda eden Nesrin Cavadzade'den dikkat çeken gönderme
Ramazan Eles
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Özcan Deniz Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Gökhan Töre Ali Tandoğan Rıza Kayaalp Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şahika ölüyor mu? Yasak Elma Şahika neden, nasıl öldü? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 10:07:42. #1.15#

title