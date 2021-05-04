Şahika ölüyor mu? Yasak Elma Şahika neden, nasıl öldü?

Şahika ölüyor mu? Yasak Elma Şahika neden, nasıl öldü soruları son bölümün ardından merak edilmeye başlandı. Nesrin Cavadzade, Yasak Elma dizisinde Şahika karakteri ile sevenleri karşısına çıkıyordu. Genç oyuncunun canlandırdığı Şahika rolü hakkında yeni iddialar ortaya atılmıştı. Peki, Yasak Elma dizisinin Şahika'sı Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu?