Şahika ölüyor mu? Yasak Elma Şahika neden, nasıl öldü?
Şahika ölüyor mu? Yasak Elma Şahika neden, nasıl öldü soruları son bölümün ardından merak edilmeye başlandı. Nesrin Cavadzade, Yasak Elma dizisinde Şahika karakteri ile sevenleri karşısına çıkıyordu. Genç oyuncunun canlandırdığı Şahika rolü hakkında yeni iddialar ortaya atılmıştı. Peki, Yasak Elma dizisinin Şahika'sı Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu?
Yasak Elma Şahika ayrılıyor mı, ölecek mi soruları gündemde. Hafta içinde çıkan sette tartışma iddiaları sonrası Nesrin Cavadzade'nin dizideki akıbeti de merak konusu olmuştu. Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan ayrılacak mı? İşte, yanıtı...
YASAK ELMA ŞAHİKA NASIL, NEDEN ÖLDÜ?
Uzun süredir, FOX'un fenomen dizisi Yasak Elma'da Şahika karakteri ile ekrana gelen Nesrin Cavadzade'nin oyuncu kadrosundan ayrılacağı iddiaları gündeme geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Nilperi Şahinkaya'nın canlandırdığı Cansu karakterinin silahlı saldırısına uğrayan Şahika karakteri ölüyor. Nesrin Cavadzade'nin dizinin yeni bölümlerinde olmayacağı söyleniyor. Öte yandan dizide Cansu'nun öleceği bekleniyordu.
Nesrin Cavadzade, ''Bütün güzel sözleriniz için teşekkür ederim. Ben de sizi seviyorum. Efsaneler ölmez.'' açıklamasını yaptı.