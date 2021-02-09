Yasak Elma'da Şahika öldürüldü mü? Son sahnedeki sürpriz yüreklere su serpti

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FOX TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Yasak Elma, dün akşam 97. bölümüyle ekrana geldi. Hasan Ali'nin şalgam içererek zehirlediği Şahika'nın ölüp ölmediği ise dizi boyunca merak konusu oldu. Dizinin bölüm finalinde geri dönene Şahika karakterini oynayan Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından güldüren bir paylaşım yaptı.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi, son bölümüyle hem güldürdü hem de korkuttu. Yasak Elma'nın yeni bölümünde Nesrin Cavadzade'nin canlandırdığı Şahika'nın öldüğü iddiası ortalığı karıştırdı.

ŞAHİKA SON SAHNEDE SÜRPRİZ YAPTI

Hasan Ali'nin evine giden ve orada şalgam içerek rahatsızlanan Şahika, öldüğü düşünülerek halıya sarılıp denize atılmıştı. Ender ise haber alamadığı Şahika'nın öldürüldüğünü düşünerek araştırmalara başlamıştı. Yasak Elma'nın final sahnesinde ise Şahika geri döndü. Ender ise öldürüldüğünü sandığı Şahika'yı görünce büyük şok yaşadı.

"ŞAHİKA ŞALGAM İÇEREK ÖLEMEZDİ"

Nesrin Cavadzade ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bu yılanı trend topic yaptığınız için teşekkür ediyorum. Ben de sizi seviyorum. Şahika şalgam içerek ölemezdi" notunu yazdı.