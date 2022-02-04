Son dakika haberleri... Selfie çekerken pitbullu sokak köpeğine saldırdı

BURSA'da sahibinin tasma ve ağızlıksız gezdirdiği pitbull, sokak köpeğine saldırdı. Esnaf sopayla müdahale edip sokak köpeğini kurtarırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırının hemen öncesi pitbullun sahibinin köpeklerle selfie çektiği görüldü.

Olay, çarşamba günü Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, tasmasız ve ağızlıksız gezdirdiği pitbull cinsi köpeğiyle bir sokak köpeğinin yanına geldi. Bu kişi, köpeklerle selfie çekti. Bu sırada pitbull, sokak köpeğine saldırdı. Sesleri duyan mahalleli sokağa çıktı. Pitbull çenesinden ısırdığı sokak köpeğini bırakmayınca, bir esnaf aracından aldığı sopayla pitbulla vurdu. Pitbullun ağzından kurtulan sokak köpeği kaçtı. Pitbullun sahibi ise köpeğine vurdukları gerekçesiyle esnafa küfretti. İhbar üzerine polis ekipleri, pitbullun sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Sokakta berber dükkanı işleten Yasin Yanardağ, "Pitbull, sokak köpeğine saldırdı. Yan taraftaki esnaf ağabeyimiz, sopayla köpekleri ayırdı. Daha sonra sahibi, köpeğini savunur gibi bizlere hareket etti. Burada bağırıp çağırdı. Esnafı ayağa kaldırdı. O sırada sokaktan ufak bir çocuk geçse, onu ısırabilirdi. Esnaf ağabeyimiz müdahale etmeseydi sokak köpeği ölmüştü. Köpekte tasma ve ağızlık yoktu. Sahibine de sorduk. Ancak 'köpek benim değil' diye yalan söylemeye çalıştı" dedi.