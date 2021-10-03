Şahangiller Espor VALORANT Akademi takımı seçmeleri devam ediyor!

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından Şahangiller Espor VALORANT akademi takımı için oyuncu, koç ve analist arıyor. 30 Eylül'de başlayan seçmeler güncel olarak devam ediyor.

VALORANT Akademi başvuruları Google Dökümanları üzerinden gerçekleştiriliyor ve dileyen herkes bu seçmelere katılabiliyor. Takımın istediği bazı bilgileri girdikten hemen sonra başvurunuzu tamamlayabiliyorsunuz.

Başvuru soruları ile organizasyon, VALORANT profilinizi ve oyun için de tercih ettiğiniz ajanları, profesyonel espor geçmişinizi ve oyun içi bilgilerinizi soruyor. Ancak başvuru yapmak için espor geçmişinizin olması gerekmiyor. Oyunda gerçekten iyi olan ve bunu oyun içi istatistikleriyle de kanıtlayabilecek herkes başvuru yapabilir.

Şahangiller Espor VALORANT Akademi takımına başvuru yapmak istiyorsanız, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Playerbros ekibi olarak seçmelere katılacak tüm adaylara başarılar diliyoruz!

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