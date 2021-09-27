Şahangiller Espor shishio ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı, tecrübeli takım sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile ayrılık haberini tüm taraftarlarına verdi.

2 Ağustos tarihinde Berkay "Zeun" Yangın ile Şahangiller Espor PUBG takımına giren Rahman "shishio" Akpınar, PUBG kadrosunu güçlendirmiş ve sektörde tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Ne kadar turnuva ve lig sayısı az olsa da takıma bir değer katan oyuncunun bugün Şahangiller ile yolu ayrıldı. Tecrübeli oyuncunun yeni yuvası belli olmasa da yakın bir zamanda transfer haberi bekleniyor!

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