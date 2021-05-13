Şahangiller Espor Şampiyonluk Marşı çıktı!

Şahangiller Espor'un çıkardığı şarkıyı beğendiniz mi?

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Şahangiller Espor Şampiyonluk Marşı çıktı. Organizasyon takım şarkısını yaklaşık 3 saat önce sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

Organizasyon Türkiye'de bir ilki başarıyor ve espor ile rap müziği yan yana getiriyor. Şarkının sözleri Rıza Pera'nın elinden çıktı ve ayrıca videonun klibinde Yunus Samet Çukurlu'nun imzası da var. Prodüksiyon Morde tarafından ve Mix-Mastering ise Rıza Meyrilli'nin ellerinden çıktı. İsterseniz bu şarkıya gelin birlikte göz atalım.

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Şarkının sözlerine baktığımız zaman gerçekten çok iddialı olmuş. Espor sektöründe takımların bu tarz şarkılar yaptırması ise yeni yeni gördüğüm bir olay.

Kaynak: Playerbros