Şahangiller Espor edgys'i CS: GO kadrosuna tekrar dahil etti!

Şahangiller Espor edgys ile yeniden anlaştı, tecrübeli takım yaklaşık 4 ay önce kadrodan ayrılan oyuncu ile yeniden şampiyonluk peşinde!

Ağustos ayının ikinci haftasında CS: GO oynamaktan zevk almayıp takımına verim veremeyeceğini düşünen oyuncu yeniden Şahangiller Espor formasını giymiş durumda. Ayrılık açıklamasında VALORANT sahnesine de girebileceğini söyleyen oyuncunun CS: GO kariyerine devam edeceği de böylelikle doğrulanmış oldu. Birkaç ay ara vererek mentalini resetleyen İbrahim "edgys" Aksoy yeni turnuva ve liglerde kadrosuna ne gibi faydalar sağlayacak hep beraber göreceğiz.

Playerbros - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet