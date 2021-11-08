Şahangiller Espor edgys'i CS: GO kadrosuna tekrar dahil etti! - Haberler
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Şahangiller Espor edgys'i CS: GO kadrosuna tekrar dahil etti!

Playerbros - Haberler | Gamegar
Şahangiller Espor edgys'i CS: GO kadrosuna tekrar dahil etti!

edgys yuvaya geri döndü!

Şahangiller Espor edgys ile yeniden anlaştı, tecrübeli takım yaklaşık 4 ay önce kadrodan ayrılan oyuncu ile yeniden şampiyonluk peşinde!

Ağustos ayının ikinci haftasında CS: GO oynamaktan zevk almayıp takımına verim veremeyeceğini düşünen oyuncu yeniden Şahangiller Espor formasını giymiş durumda. Ayrılık açıklamasında VALORANT sahnesine de girebileceğini söyleyen oyuncunun CS: GO kariyerine devam edeceği de böylelikle doğrulanmış oldu. Birkaç ay ara vererek mentalini resetleyen İbrahim "edgys" Aksoy yeni turnuva ve liglerde kadrosuna ne gibi faydalar sağlayacak hep beraber göreceğiz.

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