Şahangiller Espor'dan Coulen ve Stoxien, G2 Niko ve Hunter ile karşı karşıya geliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şahangiller Espor'dan Coulen ve Stoxien, G2 Niko ve Hunter ile karşı karşıya geliyor

Şahangiller Espor'dan Coulen ve Stoxien, G2 Niko ve Hunter ile karşı karşıya geliyor
Playerbros - Haberler | Gamegar

Red Bull Flick turnuvasında Coulen ve Stoxien gösteri maçına çıkıyor.

Şahangiller Espor oyuncuları Coulen ve Stoxien, Red Bull Flick turnuvasında G2 takımından Niko ve Hunter ile karşı karşıya geliyor.

Saat 20: 00'da ve 'nin kanalından canlı olarak yayınlanacak gösteri maçını izlemek isterseniz isimlerin üzerine tıklayarak yayıncıların Twitch kanallarına ulaşabilirsiniz.

Playerbros ekibi olarak Coulen ve Stoxien'e başarılar diliyoruz.

Red Bull Flick Nedir?

Red Bull Flick, 2v2 olarak oynanan bir CS: GO turnuvasıdır. 2019'da başlamış olup, ikinci kez düzenlenmektedir. Red Bull Flick'in ödül havuzu 20.000 TL'dir. Birinci olan takım 12.000 TL, ikinci olan takım ise 8.000 TL kazanacaktır.

Etkinlik, çevrimiçi ve çevrimdışı elemeler sonrası finali kapsayan bir turnuva olarak tasarlanmıştır. Etkinliğe yarışmacı veya izleyici olarak katılabilmek için herhangi bir ödeme yapmaya veya ürün satın alma işlemine gerek yoktur. Etkinlik, profesyonel ve amatör tüm Counter Strike Global Offensive oyunu severlerin, seçilmiş olan oyun içi haritalarda yapacakları bir oyun turnuvasıdır.

Etkinliğe katılmak isteyen katılımcıların her biri "PlayDecent" platformundan online kayıt yaptırmak suretiyle katılabilir ve PlayDecent'ın standart kurallarına da tabidir.

Daha fazla bilgi için Red Bull'un ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Lütfü Türkkan Mustafa Varank Vladimir Putin
Magazin Şener Şen Cem Yılmaz Kenan Doğulu Mohammed Al Saloussi
Spor Arda Turan Burak Elmas Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şahangiller Espor'dan Coulen ve Stoxien, G2 Niko ve Hunter ile karşı karşıya geliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 20:10:40. #1.15#

title